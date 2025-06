Alone

Non, il n’y a pas d’épidémie de solitude. Alors pourquoi continuer à faire comme si ?

Alors que la solitude est brandie comme le nouveau fléau du siècle, les données racontent une autre histoire : les niveaux de solitude sont restés globalement stables depuis des décennies, malgré la pandémie. Derrière l’alarmisme médiatique et politique se cache une réalité plus nuancée. Oui, la solitude peut nuire à la santé. Non, elle n’est ni nouvelle, ni hors de contrôle. Ce qui manque, ce n’est pas une riposte d’urgence, mais une réponse humaine, durable et lucide, fondée sur le lien, la compassion et la clarté des mots.