Non, il n'est pas élitiste de corriger l'orthographe des élèves.

Je n'ai pas été surpris lorsque j'ai lu que certaines universités britanniques adoptaient la politique philistine consistant à ne pas noter les étudiants pour les fautes d'orthographe et de grammaire. Je n'ai pas non plus été surpris d'apprendre que certaines sections de l'enseignement supérieur britannique ont adopté la pratique anti-intellectuelle de l'"évaluation inclusive". L'objectif de cette pratique est de réduire l'écart de résultats entre les étudiants blancs et les étudiants noirs, asiatiques et issus de minorités ethniques.

Malheureusement, cette stratégie de "réduction de l'écart de niveau" ne consiste pas à niveler par le haut avec un enseignement académique de haute qualité. Les partisans de l'"évaluation inclusive" cherchent plutôt à réduire les attentes déjà faibles des universités à l'égard des étudiants de certains milieux.

L'une des principales tactiques des tenants de l'évaluation inclusive consiste à qualifier d'"élitistes" les attentes et les normes universitaires authentiques. C'est pourquoi certains administrateurs d'université demandent aux universitaires de ne pas baisser les notes des étudiants pour des fautes d'orthographe - parce qu'un bon anglais est de plus en plus considéré comme une exigence élitiste, comme quelque chose d'associé à "l'élite masculine blanche, homogène et nord-européenne".

Paradoxalement, ces promoteurs zélés de l'éducation inclusive semblent ne pas être conscients de leurs propres présupposés paternalistes et élitistes. Ils semblent vraiment croire que ceux qui ne font pas partie de l'élite masculine blanche nord-européenne ne peuvent pas maîtriser la langue anglaise. L'université de Hull exprime cette sensibilité étroite d'esprit lorsqu'elle déclare qu'elle va "défier le statu quo" en abandonnant l'exigence d'un haut niveau de compétence technique en anglais écrit et parlé dans certaines matières, au motif que cette exigence est déraisonnable.

La suppression d'une norme commune dans l'enseignement supérieur est célébrée par Hull au motif qu'elle "encouragera les étudiants à développer une voix académique plus authentique, une voix capable de communiquer des idées complexes avec rigueur et intégrité - qui célèbre, plutôt que d'obscurcir, leurs antécédents ou leurs caractéristiques particulières".

Il s'agit là de mots-guides. Ils présentent l'abaissement des normes comme un effort louable pour aider les étudiants à développer une voix plus "authentique". Mais l'abandon de la rigueur, de la précision et de la clarté verbale a très peu de chances de promouvoir une quelconque valeur académique authentique. Au contraire, il s'agit de promouvoir l'objectif d'ingénierie sociale de l'"inclusion".

Comme je l'ai affirmé dans mon livre de 2004 intitulé Where Have All The Intellectuals Gone, la politique bien intentionnée d'inclusion dans l'enseignement supérieur s'est transformée en escroquerie. J'ai soulevé ce problème pour la première fois en mai 2001, lorsque j'ai écrit un article pour le Sunday Times dans lequel j'exprimais mes inquiétudes quant à l'orientation de l'enseignement supérieur. L'une de mes préoccupations était le fait qu'un étudiant pouvait passer une année entière à l'université sans lire un livre entier.

Le lendemain de la publication de cet article, j'ai reçu un courriel furieux d'un cadre supérieur de l'université qui m'accusait de brouiller "délibérément" les pistes. Je m'attendais à ce qu'il m'accuse d'avoir inventé mon affirmation selon laquelle les étudiants pouvaient passer une année entière sans lire un livre, mais ce n'était pas le sujet de sa colère. Il n'a pas du tout contesté mon affirmation. Il était plutôt contrarié par mon hypothèse selon laquelle les livres devraient avoir un statut privilégié dans l'enseignement supérieur ! Le ton de l'article laissait entendre que l'on pouvait considérer comme peu exigeant tout programme dans lequel les étudiants ne lisaient pas des "livres entiers"", s'est-il plaint. Il semblait que, selon lui, le livre était devenu un supplément optionnel élitiste pour les étudiants de premier cycle.

À l'époque, la tentative d'abaisser les normes académiques sous le couvert de la promotion de l'inclusion en était encore à ses débuts. Mais même à cette époque, l'inclusion était considérée par de nombreux administrateurs et militants universitaires comme une fin en soi. Puisque leur préoccupation était l'inclusion, plutôt que la qualité de l'enseignement universitaire, ils ne se sont jamais posé la question simple : "L'inclusion dans quoi ? L'accès à quoi ? Ils ont esquivé cette question parce que, à un certain niveau, ils savaient qu'ils faisaient entrer les étudiants dans un régime d'éducation inférieur à l'expérience universitaire du passé.

En substance, le mouvement pour "l'évaluation inclusive" - et c'est vraiment devenu un mouvement - a consciemment adopté des pratiques qui effacent la distinction entre l'éducation permanente et l'enseignement supérieur. Et il l'a fait en associant constamment les pratiques universitaires contestataires à l'élitisme.

Voyez comment les pédagogues prétendument anti-élitistes condamnent l'essai. Apparemment, la dissertation est tellement élitiste qu'on ne peut pas demander à des étudiants ordinaires d'en rédiger une. Certains défenseurs de l'inclusion affirment que la dissertation "prive" de nombreux étudiants de leurs droits et que, de toute façon, il existe de meilleures façons d'apprendre pour les étudiants. Le cours magistral a également été attaqué comme étant élitiste. Les défenseurs de l'inclusion préfèrent ce qu'ils appellent le "patchwork" d'affectation des textes - des tâches d'écriture à petite échelle ou même la production d'affiches. Ils n'ont pas encore préconisé les livres à colorier comme outil pédagogique, mais ce n'est sûrement qu'une question de temps.

Le résultat de l'effort d'inclusion est que les normes sont constamment reconfigurées pour garantir la "réussite" des élèves. Cette inflation des notes et cette dévaluation des normes ne font qu'accroître l'appétit pour de nouvelles manipulations de l'évaluation. L'évaluation elle-même devient un outil d'ingénierie sociale.

L'adoption de l'évaluation inclusive est la conséquence inexorable de l'institutionnalisation de politiques qui ont peu à voir avec l'enseignement académique. Bien que les défenseurs de ces politiques soient bien intentionnés, ils ne réalisent pas à quel point ils infantilisent les jeunes. Elles flattent les étudiants de premier cycle au lieu de les mettre au défi. Par conséquent, de nombreux jeunes à l'université ne sont pas encouragés à quitter leur zone de confort. Au lieu d'être une expérience transformatrice, l'enseignement supérieur devient un peu plus qu'une version adulte de l'école.

Heureusement, de nombreux départements universitaires et universitaires ne se sont pas encore engagés dans la voie de l'évaluation inclusive. De nombreux universitaires prennent très au sérieux l'alphabétisation de leurs étudiants. Il est encore possible pour les étudiants de recevoir une éducation académique correcte. Toutefois, tant que l'université ne cessera pas de servir de laboratoire pour l'ingénierie sociale menée sous le nom d'"inclusion", son avenir restera en péril.