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Edouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle, sur le plateau de l'émission politique "L'Heure de vérité" de France 2, le 8 octobre 2026 à Paris.
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EN CAMPAGNE

9 octobre 2026

Ni rêve ni rupture : le pari risqué d'Édouard Philippe sur France 2

Invité de L'Heure de vérité, Édouard Philippe s'est efforcé d'imprimer sa stature présidentielle en avançant des propositions de droite et de centre-droit, tout en tentant de se distancier d'Emmanuel Macron. Malgré une posture de gravité, la soutenabilité financière de son projet et son assise budgétaire passée suscitent des interrogations.

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MOTS-CLES

Edouard Philippe , élections présidentielles 2027 , France 2 , politique familiale , travail , immigration , Emmanuel Macron , Budget

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 

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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.