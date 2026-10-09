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9 octobre 2026
Ni rêve ni rupture : le pari risqué d'Édouard Philippe sur France 2
Invité de L'Heure de vérité, Édouard Philippe s'est efforcé d'imprimer sa stature présidentielle en avançant des propositions de droite et de centre-droit, tout en tentant de se distancier d'Emmanuel Macron. Malgré une posture de gravité, la soutenabilité financière de son projet et son assise budgétaire passée suscitent des interrogations.
11 min de lecture
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.