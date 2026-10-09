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Ni rêve ni rupture : le pari risqué d'Édouard Philippe sur France 2

Invité de L'Heure de vérité, Édouard Philippe s'est efforcé d'imprimer sa stature présidentielle en avançant des propositions de droite et de centre-droit, tout en tentant de se distancier d'Emmanuel Macron. Malgré une posture de gravité, la soutenabilité financière de son projet et son assise budgétaire passée suscitent des interrogations.