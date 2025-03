Traitements de faveur

Navigo à 50% pour les seniors : mais pourquoi cette passion française pour le matraquage des actifs au bénéfice de gens qui vivent mieux qu’eux ?

Pass Navigo à prix réduit, mutuelles régionales plus avantageuses, taux de CSG plus faible, abattements fiscaux divers et variés... Comment expliquer de tels traitements de faveur envers les retraités, qui vivent pourtant en moyenne plus confortablement que les actifs ?