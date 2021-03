« Napoléon était antisémite » (Clémentine Autain)

Et elle a tenu à nous faire part de sa découverte.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Grâce au New York Times, nous savons que Napoléon était un infâme esclavagiste. Grâce à Clémentine Autain, nous savons qu’il ne se contentait pas de martyriser les Noirs et qu’il détestait également les Juifs. Et elle en fournit une preuve, selon elle, accablante.

Elle l’a trouvée dans le dernier livre de Darmanin. Le ministre de l’Intérieur rappelle en effet que Napoléon convoqua le Grand Sanhédrin et les notables israélites pour mettre « en conformité leur croyance et leur devoir d’être français ». Et elle écrit donc : « Darmanin dans la droite file de l’antisémitisme napoléonien » !

Nous croyons comprendre ce que la députée insoumise reproche à l’empereur. Elle lui en veut certainement d’avoir convoqué des notables, des riches, des grands bourgeois. Que n’a- t-il fait appel aux masses laborieuses juives ? Pourquoi n’a-t-il pas plutôt sollicité l’avis des colporteurs, des savetiers, des fourreurs et des artisans en tout genre ? A-t-il eu peur d’entendre la voie révolutionnaire du peuple juif ? L’antisémitisme de Napoléon éclate évidemment ici en pleine lumière. Mais les Juifs de l’époque n’ont pas voulu le voir. Et leurs représentants ont alors écrit ce qui suit :

« Béni soit à jamais le Seigneur Dieu d’Israël qui a placé sur le trône de France un Prince selon son cœur. Dieu a vu l’abaissement des descendants de l’antique Jacob et a choisi Napoléon le Grand pour être l’instrument de sa miséricorde ». Clémentine Autain connaît-elle ce texte ? Sans doute pas car elle ne lit pas beaucoup. Et surtout pas sur les Juifs dont elle sait, avec tous les ténors de La France Insoumise, qu’ils sont les suppôts d’un Etat maudit appelé Israël. Il reste que Clémentine Autain, infatigable exploratrice, nous ouvre la voie vers de nouveaux horizons.

Avant elle il y eut le marxisme léninisme. Avec elle nous avons le marxisme crétinisme. Une variante idéologique promise à un bel avenir. Pour conclure, revenons sur la volonté de Napoléon de concilier « la croyance des Juifs avec le devoir d’être français ». On pourrait essayer avec les musulmans ?