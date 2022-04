N’hésitez pas à vous engager dans la société Wagner : la solde y a été augmentée !

Un membre d'une société de sécurité privée russe, en charge de la protection rapprochée du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra.

La société de mercenaires Wagner est totalement inféodée au Kremlin. On ignore pourquoi elle a été baptisée du nom du grand compositeur allemand. Peut-être à cause d’« Apocalypse now » avec ses hélicoptères qui attaquaient les Viets aux sons de Tannhäuser

Les mercenaires de Wagner ont montré leur savoir-faire en Syrie puis au Mali. On les envoyait là où l’armée russe ne pouvait se déployer officiellement. Cruels et brutaux, ils ont montré leur efficacité sur les champs de batailles et aussi en massacrant des civils. Poutine a besoin d’eux en Ukraine. Ils y sont déjà mais pas assez nombreux pour pallier aux déficiences des soldats russes. Ces derniers, des jeunes conscrits pour la plupart, se battent mal et mollement. Ils meurent par milliers, abandonnent leurs chars et sont faits prisonniers.

La guerre en Ukraine tourne à la déconfiture de Poutine. Alors il fait appel aux mercenaires de Wagner. Une intense campagne de recrutement a été lancée en Russie. Et pour séduire les volontaires, le chef du Kremlin fait feu de tout bois.

Les critères de recrutement ont ainsi été revus à la baisse. Seuls empêchements : la syphilis et le Covid. Pour le reste, comme le proclame la société Wagner sur son site, « on ne regarde pas les dents ».

La solde proposée est passée de 1.800 à 2.900 euros : une fortune en Russie. Aux amateurs, on promet un vrai plan de carrière. Une fois les « nazis ukrainiens » vaincus, ils seront redéployés sur d’autres théâtres d'opérations.

Ils monteront alors en grade et leur solde s’en trouvera augmentée. Depuis la nuit des temps, tous les empires ont eu recours aux mercenaires. Et tous ces empires ont disparu. Car des hommes qui se battent pour de l’argent ne valent pas ceux qui luttent pour leur patrie.

