Laxisme judiciaire

Multiplications de réquisitoires contestés : qui sauvera la justice française d’elle-même ?

"On ne peut pas avoir mené un réquisitoire qui globalement montre la participation des uns et des autres et finalement demander des peines qui me semblent beaucoup trop légères par rapport à ce qui a été montré factuellement", a déclaré la soeur de Samuel Paty après les réquisitions tombées lundi 16 décembre.