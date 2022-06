Monsieur Lallement, connaissez-vous Ibrahim ?

Ibrahim, alias «Challenger.67», se met en scène tirant à la Kalashnikov lors d'un voyage en Syrie

Ibrahim est ce que l'on appelle un influenceur. Connu sous le surnom de Challenger, il est suivi par des dizaines de milliers d'adolescents. Il s'est octroyé quelques jours de vacances en Syrie. Là-bas, il s'est mis en scène en train de tirer à la Kalachnikov et au fusil mitrailleur. Le spectacle était assorti de commentaires disant que c'était "jouissif".

Ibrahim est, comme de nombreux "jeunes", amateur de foot. Il a donc écourté son séjour syrien pour être présent à la finale Liverpool - Real Madrid. Et il s'est à nouveau filmé passant les portiques sans difficultés : "grâce à ma célébrité", a-t-il fanfaronné.

Mais sa célébrité n'était pas parvenue jusqu'aux oreilles du préfet Lallement. Pourtant les images d'Ibrahim s'exerçant au tir étaient publiques depuis plusieurs jours. Mais les flics de Lallement ne sont pas intervenus. Il nous semble toutefois que tirer à la kalachnikov et au fusil mitrailleur n'est pas une activité tout à fait anodine.

Lallement aurait pu demander à ses hommes de faire quelques misères à Ibrahim et pour le moins de l'interroger, histoire de lui faire rater le match. *

Mais ce jour-là, le préfet de police devait avoir la tête ailleurs il ruminait tristement une décision de justice qui lui a été défavorable. Des Gilets jaunes avaient peint sur la paroi de leur camionnette une caricature, passablement vulgaire, montrant Biden, Macron et Lallement.

Furieux, il a déposé plainte pour "outrage à personne dépositaire de l'autorité". Malheureusement pour lui, et heureusement pour la liberté d'expression, un tribunal l'a débouté. Non content de ne pas connaître Ibrahim, Lallement ne connaît pas non plus la loi.

Il y aura bientôt de Jeux Olympiques à Paris. Des dizaines de millions de personnes ont vu les images accablantes des incidents autour du Stade de France. Des violences qui sont en grande partie dues à son incompétence. Si c'est lui qui est en charge de la sécurité des Jeux Olympiques, personne ne viendra à Paris.

* : Vu le scandale, Darmanin s'est décidé à signaler Ibrahim.