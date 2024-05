"Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran" d'Eric-Emmanuel Schmitt : le coup de coeur d’une jeune lectrice

"Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran" d'Eric-Emmanuel Schmitt est à retrouver au format poche.

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran

de Eric-Emmanuel Schmitt

Livre de Poche

Parution le 28 mars 2012

96 pages

5,90 €

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Moïse, jeune garçon juif de quatorze ans, vit dans une famille sans amour. Il ne connaît pas sa mère, qui l’a abandonné lorsqu’il était bébé, et ne supporte plus son père qui le compare tout le temps à Popol, son grand frère. Ce dernier est parti depuis longtemps et Moïse ne l’a jamais connu. Le jeune garçon fait la rencontre de Monsieur Ibrahim qui tient une épicerie dans laquelle Moïse se rend uniquement pour voler une ou deux canettes ou arnaquer le pauvre Arabe. Cependant, Moïse finit par s’attacher au vieil épicier de la rue Bleue.

Mais au fur et à mesure que la vie avance, Moïse sent des doutes l’envahir. Les histoires concernant Popol, son grand frère exemplaire, ne seraient-elles pas sorties de l’imagination de son père ? Monsieur Ibrahim est-il arabe ? La rue Bleue est-elle bleue ?

POINTS FORTS

J’ai beaucoup aimé ce livre émouvant, triste et parfois amusant. Certains moments sont dramatiques et d’autres plutôt drôles.

QUELQUES RÉSERVES

A certains moments, j’aurais aimé avoir plus de détails sur les personnages.

ENCORE UN MOT...

J’apprécie beaucoup les livres d’Eric-Emmanuel Schmitt et j’espère pouvoir en lire d’autres. J’aimerais prochainement lire Oscar et la Dame Rose.

UNE PHRASE

[J’aime beaucoup cette citation, qui marque la fin du livre, d’un jeune garçon arrogant, malpoli, voleur et menteur qui devient un épicier réputé et respecté, avec une femme et des enfants, et qui a enfin retrouvé sa mère.]

« Pour tout le monde, je suis l’Arabe du coin. Arabe, ça veut dire ouvert la nuit et le dimanche, dans l’épicerie. »

L'AUTEUR

Éric-Emmanuel Schmitt, né le 28 mars 1960 à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), est un dramaturge, nouvelliste, romancier, réalisateur et comédien franco-belge. Il vit en Belgique et a acquis la nationalité belge en 2008. Agrégé de philosophie, il a enseigné plusieurs années avant de se consacrer exclusivement à l'écriture. En 2012, il est élu à l'Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique et en 2016, il devient membre de l'Académie Goncourt.

