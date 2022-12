Mondial 2022 : cette magistrale stratégie déployée par le gardien argentin pour prendre l’ascendant psychologique sur les Français lors des tirs au but

Emiliano Martinez, gardien de but de l'Argentine.

L'Argentine est championne du monde après une séance de tirs au but magistrale. Au cœur de leur performance, les jeux d'esprit du gardien de but Emi Martinez.

Geir Jordet est professeur à l'École norvégienne des sciences du sport où il mène des recherches et enseigne la psychologie et la performance du football d'élite.

Analyse initialement publiée sur le compte Twitter de Geir Jordet

Emi Martinez a dominé les tireurs de penalty français, les forçant à manquer deux fois leur coup. Voici une description étape par étape de ses astuces lors de la finale. Martinez a préparé le terrain et s'est approprié la surface de réparation dès le début. Alors que Lloris faisait le tirage au sort, Martinez s'est rapidement dirigé vers la surface de réparation, attendant que Lloris arrive, comme s'il accueillait un visiteur dans sa propre maison : "Tu es dans ma maison maintenant !"

Quand Lloris arrive, Martinez initie une poignée de main. Idem avec Mbappé. C'est son style. Il peut être chaleureux et adorable au début, ce qui fait baisser la garde des gens, les laissant plus vulnérables quand il frappe plus tard. Cette ambiguïté est en soi abusive et fait partie de sa stratégie.

Au début de la séance de tirs, les perturbations de Martinez sont discrètes et subtiles. Il s'agit probablement d'apprendre à connaître l'arbitre et de sentir où la ligne est tracée. Avec Mbappé, il demande à l'arbitre de vérifier le placement du ballon. L'arbitre s'exécute gentiment et lui répond par un "pouce levé".

Avec Coman, Martinez pousse un peu plus fort, obligeant l'arbitre à intervenir poliment. Encore une fois, il demande à l'arbitre de vérifier le placement du ballon et obtient une réponse conforme. Maintenant, Martinez sait qu'il contrôle la surface de réparation & il peut se mettre pleinement au travail.

Les gardiens de but célèbrent rarement en grand après les arrêts de penalty. Martinez est une exception. Les recherches montrent que les célébrations importantes et intenses signalent la confiance, la domination et la supériorité, affectant positivement les coéquipiers et négativement les adversaires. Martinez profite au maximum de son premier arrêt.

Quand Tchouaméni est en place, Martinez sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, il a fini d'être subtil. D'abord, il s'éloigne simplement avec le ballon, comme si c'était le SIEN. Pendant que l'arbitre et Tchouaméni attendent, il prend son temps avec le ballon tout en incitant les supporters argentins à faire du bruit.

Ensuite, au lieu de passer le ballon à Tchouaméni, Martinez le jette au loin, obligeant l'adversaire à aller le chercher. Le manque de respect est clair et évident. Aucune sanction de la part de l'arbitre. Cela montre à tous qui est le responsable. Lorsque Tchouaméni est prêt, Martinez lui adresse un sourire suffisant. Tir Manqué.

Paredes tire alors pour l'Argentine. Martinez sait que Lloris pourrait arrêter d'être gentil et utiliser les jeux d'esprit de Martinez contre les joueurs argentins. Il s'empare donc rapidement du ballon & le transmet lui-même, ne laissant aucune chance à Lloris de copier son dernier geste. Proactif et efficace.

Avec le 4ème tireur de penalty français, Kolo Muani, Martinez semble d'abord communiquer et faire des gestes avec un membre du staff sur la ligne de touche à propos de Kolo Muani. Puis il dit plusieurs fois "Je t'ai regardé !". Maintenant, le carton jaune est inévitable, mais trop tard, Martinez a pratiquement gagné.

Les manipulations mentales d'Emi Martinez sont grandes, imprévisibles et calculées. Il est le Machiavel du football et a incité les autres à le copier et à créer des contre-attaques contre lui. Avec cette démonstration sur la plus grande scène du monde, je suis curieux de voir comment cela va évoluer à l'avenir.

Si vous aimez cette analyse et que vous vous intéressez au football et à la psychologie, suivez Geir Jordet sur Twitter ou footballpsychlab.com.