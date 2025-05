MARCHÉ DU TRAVAIL

Moins d’emplois, moins de revenus mais plus de précarité : les angles morts du marché du travail français

La France travaille-t-elle vraiment moins que ses voisins ? Derrière les moyennes horaires brandies comme preuves d’une prétendue paresse nationale, se cache une réalité bien plus nuancée. Dans cet entretien, Jean-Luc Ginder démonte les idées reçues et pointe les angles morts du système français : travail invisible, sous-emploi masqué, déconnexion entre formation et besoins économiques, précarisation massive, et un modèle fiscal et social à bout de souffle. À l’heure où l’on exige des Français qu’ils « travaillent plus », encore faudrait-il leur en donner les moyens et les raisons.