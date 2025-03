Projection

Mobilité tout électrique et PPE 3 : quand l’utopie fait loi

Conformément au règlement UE 2023/851 du Parlement et du Conseil européen promulgué le 19/4/2023 (1), la France prévoit d’interdire la commercialisation des véhicules neufs à moteurs thermiques, dès 2035, et d’ouvrir ses routes et ses autoroutes à un parc automobile électrique roulant de préférence aux KWh éoliens et solaires. On est pour le moins surpris que personne, en haut lieu, n’ait encore songé à jauger méthodiquement la vraisemblance et le caractère pérenne de pareille métamorphose d’un pan majeur de l’économie moderne.