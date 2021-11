Misérabilisme feint ? Et si les Français étaient beaucoup moins malheureux qu’ils disent l’être…

Vous développez l’idée que les Français sont atteints de misérabilisme performatif. Que voulez-vous signifier par cette expression ? Comment se traduit-elle dans le comportement et la manière de penser des français ?

Tom Forth: Le misérabilisme performatif consiste à s'exprimer en public et dans les sondages de manière plus pessimiste que ce que nous ressentons réellement.

Quelle vision d'eux-mêmes et de la place de leur pays dans le monde cela traduit-il de la part des Français ?

Dans presque tous les sondages, les Français semblent être parmi les citoyens les plus malheureux et les plus négatifs du monde. Ils expriment le fait que la France va dans une mauvaise direction plus souvent que les citoyens d'autres pays et soutiennent moins leur gouvernement.

Pourquoi les Français, plus que d’autres, sont atteints de ce misérabilisme performatif ?

Je pense que les racines de ce misérabilisme performatif se trouvent dans la Révolution française et le renversement de ceux qui étaient trop démonstratifs dans leur richesses et leur succès. La fondation de la République sur la base de l'égalité est aussi importante. La société française est plus égalitaire que celle d'autres grandes nations comme le Royaume-Uni et les États-Unis, mais les inégalités persistent. En plus d'être sage, il est considéré comme poli en France de cacher sa prospérité en présence des moins fortunés. D'une manière générale, plus un individu cache son bonheur, son optimisme et son succès, plus il s'exprimera négativement sur tout.

Selon une enquête publiée mardi par Elabe, l'Institut Montaigne en partenariat avec la SNCF et Franceinfo, 57% des Français sont optimistes quant à leur avenir et près de huit Français sur dix se disent heureux, un chiffre en hausse de cinq points par rapport à 2018. Comment analyser ces données au regard de votre thèse ?

