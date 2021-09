Michel Barnier veut être plus à droite que Valérie Pécresse qui est déjà très, très à droite…

À l’heure qu’il est, le droit européen prime sur les droit nationaux. Ainsi le veulent les traités signés par tous et contraignants. Et qui incarne le mieux le droit européen sinon Michel Barnier ?

À la commission de Bruxelles il a bataillé sans relâche pour empêcher le Brexit voulu par Boris Johnson. Quand on disait « Europe » on pensait Barnier. Et quand on disait « Barnier » on pensait Europe.

Tout ça c’est terminé maintenant. L’ancien commissaire européen a rejoint le camp des pires eurosceptiques hongrois, polonais et slovaques. Sa conversion a été résumée en un tweet : « il faut retrouver notre souveraineté pour ne plus dépendre des arrêts de la Cour de justice européenne et de la Commission européenne des droits de l’homme ». Bigre !

Face à l’émoi suscité par cette déclaration Barnier a supprimé son tweet pour « éviter les polémiques inutiles ». Il l’a remplacé par un autre qui ne contredit en rien le précédent. « Le bouclier constitutionnel que je propose », a déclaré notre nouveau souverainiste, « ne concerne que l’immigration ».