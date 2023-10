Messages vocaux, sms, appels, emojis… Petite leçon de savoir vivre pour utilisateurs de smartphones

Geneviève d'Angenstein est la fondatrice de Businessetiquette.Paris et notamment de l'école de la Courtoisie et du Protocole, destinée à la maîtrise des codes sociaux et professionnels. Elle a suivi cursus en littérature, philosophie et surtout anthropologie et a parcouru de nombreux pays avec son mari diplomate.

Atlantico : L’avènement des smartphones et d’Internet a bouleversé toutes nos habitudes de communication. Désormais, il est possible de joindre quelqu’un à l’autre bout de la planète en quelques secondes. Dans quelle mesure cette instantanéité a remis en cause nos habitudes de communication ?

Geneviève d’Angestein : Il est certain que cette urgence de répondre dans l'instant a un grand impact sur notre psychologie et nous prive en grande part de la réflexion dont nous jouissions à la lecture d'une lettre. L'important est d'en être conscient: ne jamais répondre, sauf si cela est absolument nécessaire, dans l'émotion et parfois, si l'enjeu est très lourd: erngagement, rupture, etc, répondre le lendemain dans le calme. Dans certains cas, très rares, pourquoi pas une lettre? Celle-ci qui pourra avoir un fort impact.; respect, estime, etc... .Par la suite, la tradition française exclut l'emploi du je pour entamer une lettre, un sms, un mail contrairement aux anglo-saxons.

Quelles sont les règles de politesse et les codes à adopter lorsqu’on s’adresse à quelqu’un par téléphone, dans un milieu professionnel ?

Se présenter au téléphone est tout aussi important que lorsqu'on se présente physiquement. D’ailleurs, les premières impressions sont tout aussi les bonnes. Ce n’est pas parce que nous sommes derrière un instrument que les gens ne nous perçoivent pas ! Au contraire: l'intonnation, le rythme, l'élocution, tout transparait: éducation, émotion, assurance,etc...

Il est essentiel d'entamer la conversation par "Bonjour Monsieur" ou "Bonjour Madame", évitant le" "Bonjour Monsieur Dupont". . Mieux vaut demander ensuite si vous ne dérangez pas la personne et si c'est le cas, à quelle heure il est préférable de la joindre. En effet, appeler quelqu'un à fortiori d' important sans préavis peut être intrusif. Rappelons pour sourire, l'anecdote bien connue de Sacha Guitry, refusant le telephone "Je ne réponds pas quand on me sonne". Il est également important de respecter les contraintes professionnelles de la personne que l'on souhaite joindre, n'appeler qu'aux heures de travail, et bien évidemment surtout pas le week-end. Si la personne ne répond pas, ne pas la rappeler mais laisser un message pour éviter de l'imprtuner ou de la froisser.

Quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre au téléphone ou lors d’un échange par messagerie électronique ?

Il y a quelques erreurs à éviter lors d'une communication téléphonique ou par messagerie électronique. Tout d'abord, lorsqu'on envoie un courriel pour la première fois, il est nécessaire de ne pas adopter un ton trop familier en commençant par « Cher Monsieur » ou « Chère Madame » ni Bonjour, Madame X , mais écrire: Monsieur, ou Madame la Présidente Si la personne possède un titre, comme « Maître » ou « Docteur », il est impératif de l'utiliser. Le premier courriel recouvre presque un aspect sacré, telle une salutation : il faut donc faire preuve d'une grande attention. Il est recommandé même de conclure le premier courriel par une formule réservée aux lettres, par exemple : « Je vous prie, Monsieur le Directeur, de croire en l'expression de mes sentiments les plus respectueux ». Restez toujours conscients de valoriser l'ego des personnes d'un certain statut même si elles se montrent très affables. Par la suite, ou pour les autres correspondances: Bien à vous, Bien sincèrement, etc...

Evitez aussi tout anglicisme inutile qui est souvent l'apanage de ceux qui ne parlent pas si bien anglais, à moins que cela ne s'avère necessaire. Quant aux différences culturelles. Nous sommes surpris au début par mails adressés depuis les Etats-Unis. Soyons vigilons avec nos amis anglo-saxons, dont le style direct et sans ambage peut nous surprendre , par le côté rude et direct, loin des circonvolutions chronophages:Time is money. Par exemple, . Mais l'inverse est vrai pour la communication avec l'Orient!

L' important est de rester authentique.

Certains recommandent de transmettre son intonation et ses émotions à travers des emojis ou des gifs. Faut-il avoir peur d’en abuser ?

Personnellement,au risque de paraître déconnectée je n'ai jamais utilisé d'emojis de toute ma vie. Je considère que c'est une faiblesse, sous des aspects soi-disant ludiques. L'utilisation d'un emoji peut être interprétée comme le comportement d'un individu qui n'a pas le temps de s'exprimer correctement, qui ne fait pas l'effort de se faire comprendre clairement.La prochaine étape sera peut-être la suppression du langage remplacé qar des emojs, revenant à un certain état primitif. Restons sélectifs dans notre façon d'approcher le progrès.

La technologie est un instrument merveilleux de communicationavec ses dangers et ses avantages dont nous devons toujours rester maîtres.