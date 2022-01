La France ne demande qu’à être réveillée en cette année 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Français, Françaises, je vais m’adresser à vous sans masque. Il risquerait de rendre inaudibles mes paroles. Je ne vous parlerai pas du Covid. Vous savez aussi bien que moi comment le combattre.

Ce sont d’autres maux que nous devons évoquer. Pour les terrasser, il faudra de la sueur et des larmes. Français, Françaises, je vous souhaite de retrouver un pays borné par la basilique de Rocamadour et le Mont Saint-Michel.

Ce pays, voyez-vous, est une belle disparue : l’Atlantide en quelque sorte… Il ne tient qu’à vous, qu’à nous tous, de la faire ressurgir. En 2022, vous pourrez, vous devez la retrouver.

Français, Françaises, je vous souhaite de vous atteler à cette tâche. Elle est difficile mais son résultat vous rendra heureux. Des prophètes de malheur nous ont dessiné comme vision d’avenir l’indigénisme, le wokisme, l’islamisme, l’écologisme… Avec leurs mégaphones, ils ont étouffé votre voix. Reprenez-vous. Ils ont essayé de vous convaincre qu’ils apportaient des remèdes. En réalité, c’était un poison.

Il s’en est même trouvé un pour vous dire que vous n’étiez rien. Non, non et non : vous êtes tout ! Le rienisme avec tous les autres « -ismes » qui précèdent, est juste un soporifique.

Français, Françaises, en cette année qui s’annonce, regardez à vos pieds. Là gît le drapeau tricolore que ceux qui avaient pour mission de le faire flotter ont laissé choir. Ramassez-le !

Français, Françaises de toutes confessions, c’est à vous que je m’adresse maintenant. Je souhaite aux catholiques de ne plus voir leurs églises partir en fumée. Aux juifs, de pouvoir se promener librement avec une kippa sur la tête sans crainte d’être frappés. Et à nos amis musulmans, je dis : « demandez, au lieu que ce soit l’Etat qui le fasse, qu’on ferme les mosquées salafistes qui déshonorent votre religion ».

Voilà tout. Et j’en ai terminé. Je suis des vôtres. Et oubliez celui qui, hier soir, s’est contenté de répéter : « moi je ».

