Sandrine Rousseau, membre de la coalition de gauche NUPES, réagit devant l'Assemblée Nationale, le 21 juin 2022

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il était dans mes intentions d’écrire cet article en écriture inclusive. L’affreux misogyne qui préside au destiné d’Atlantico me l’a refusé. Il a argué du fait que les lecteurs du site étaient d’abominables réacs et qu’ils n’aimeraient pas.

Force nous a été de nous plier à cet oukase. C’est dommage, car cet article perdra beaucoup de sa saveur.

Venons-en au fait. Sandrine Rousseau a été élue députée de la neuvième circonscription de Paris. Il était normal qu’elle remercie ceux qui avaient voté pour elle. C’est pourquoi elle s’est adressée à eux de la façon suivante : « merci pour la campagne que vous avez fait et faite ». On remarquera le savant évolue équilibre entre le masculin et le féminin.

Le problème est que l’impétueuse Sandrine Rousseau ne connaît pas la langue française. Et en tout cas qu’elle est fâchée à mort avec sa grammaire. Si elle savait comment accorder le complément d’objet direct elle aurait écrit : « la campagne que vous avez faite ». Mais elle ne sait pas. Dans le temps, elle n’aurait pas eu le certificat d’études. Rappelons que Sandrine Rousseau est vice-présidente d’université ! Atlantico devrait faire un effort pour lui acheter un Bescherelle.