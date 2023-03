Mensonges, foutus mensonges et statistiques : combien de prisonniers Wagner a-t-il réellement recruté ?

Les paramilitaires de Wagner ont été impliqués dans la guerre de Poutine dès le début, mais la spéculation selon laquelle ils incluaient des prisonniers recrutés dans les pénitenciers russes a fait surface à l'été 2022.

L'un des principes du droit international des droits de l'homme est que le traitement des prisonniers doit rester politiquement neutre. Pourtant, en période de conflit, l'effort de guerre d'un État peut pousser les prisons à porter une partie du fardeau ; il peut s'agir de réorienter les industries pénitentiaires pour répondre aux besoins militaires, de remplir les prisons d'objecteurs de conscience ou de les vider pour y loger les conscrits pendant leur formation. De manière plus controversée, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, d'anciens prisonniers dont la peine n'a pas été purgée ont également été recrutés dans les forces armées. Pour sa part, l'État devrait traiter les prisonniers comme tout autre citoyen vulnérable en temps de guerre, en prenant des mesures pour les protéger des conséquences de la guerre, en particulier dans les prisons situées sur le champ de bataille ou à proximité. En revanche, aucun État ne devrait jamais recruter de prisonniers pour combattre sur le front.

Dans l'Europe du XXe siècle, l'Allemagne nazie était connue pour sa brigade Dirlewanger, composée de détenus des camps de concentration et des prisons nazies, et l'URSS est allée plus loin après 1941, en recrutant 1,2 million de prisonniers du Goulag dans l'armée. C'est également ce qui se passe dans la guerre russo-ukrainienne. Je tiens à écarter d'emblée l'idée que l'enrôlement de prisonniers pour combattre dans une guerre puisse être volontaire. Comme l'ont établi les procès de Nuremberg en ce qui concerne l'expérimentation médicale sur les prisonniers, une personne qui donne son consentement doit être en mesure d'exercer son libre choix, sans l'intervention d'aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, d'abus ou de toute autre forme de contrainte ou de coercition. Ils doivent également avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce qui les attend pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Sur ce dernier point, Evgenii Prigozhin pourrait bien insister sur le fait qu'il dit aux prisonniers contraints de se rassembler sur les terrains de parade des colonies pénitentiaires que la mort sur le champ de bataille et l'exécution pour désertion pourraient être leur destin ; mais il s'agit là d'une défense qui n'a que peu de chances d'être acceptée par les juges de La Haye.

Je ne vais pas répéter la pure méchanceté des méthodes utilisées sur le champ de bataille par les forces Wagner ; tant de choses ont déjà été écrites à ce sujet sur les médias sociaux et les canaux Telegram. La question sur laquelle je souhaite me concentrer est celle des "fake news" qui circulent par inadvertance dans les médias au sujet de l'ampleur du recrutement de prisonniers pour combattre l'Ukraine.

Les paramilitaires de Wagner ont été impliqués dans la guerre de Poutine dès le début, mais la spéculation selon laquelle ils incluaient des prisonniers recrutés dans les pénitenciers russes a fait surface à l'été 2022, suite à la diffusion d'une vidéo montrant Prigozhin offrant la liberté à des prisonniers en échange d'un service de six mois en tant que fantassins au sein du PMC de Wagner. Dans les semaines qui ont suivi, le nombre de prisonniers concernés a fait l'objet d'intenses spéculations. Les premières estimations divergent fortement : un "officiel américain", sans révéler sa source, donne le chiffre modeste de 1 500 comme objectif de Wagner, le média Vazhnye Istorii donne le chiffre précis de 5786, et Olga Romanova, à la mi-septembre, le chiffre de 11 000. Mais c'est la publication par l'administration pénitentiaire russe (FSIN) de la taille de la population carcérale pour le 1er novembre 2022, puis pour le 1er janvier 2023, qui a conduit à l'émergence d'un consensus sur le nombre de prisonniers apparemment recrutés par Wagner. J'écris " apparemment " parce que les estimations sont basées sur une méthodologie erronée qui semble initialement provenir d'un article de Natalya Taubina, directrice de Obshchestvennyi Verdict, qui a confondu la baisse de la population carcérale totale pour le mois d'octobre 2022 (13, 735) avec le nombre de prisonniers libérés au cours du mois, concluant qu'" une partie importante de cette sortie (ottok) est liée au recrutement dans les colonies. " L'erreur de Taubina aurait dû être reprise par d'autres commentateurs ; au lieu de cela, elle a été répétée et diffusée à grande échelle sur les canaux Telegram, reproduite dans les médias étrangers et, chose choquante, rapportée dans un fil Twitter par le ministère britannique de la Défense. Lorsque Prigozhin a annoncé, le 9 février 2023, qu'il avait mis fin au "processus de recrutement de prisonniers", tout le monde s'accordait à dire qu'un total de 40 000 à 50 000 prisonniers avaient été recrutés entre août 2022 et le 1er janvier 2023, que ce recrutement avait atteint son apogée à l'automne 2022 avec environ 10 000 prisonniers par mois, et qu'il y avait eu un ralentissement au cours des deux derniers mois de l'année 2022. L'analyse d'un reportage de Siberia Free Radio à l'occasion de l'affichage par la FSIN de la population carcérale totale pour le 1er janvier 2023 était typique : "D'après les données mises à jour, il s'ensuit que de novembre à janvier, il y a eu 6 000 prisonniers de moins dans les colonies - à peu près au même rythme qu'ils ont été libérés plus tôt [avant la guerre]. À titre de comparaison, en septembre et octobre, il y avait 23 000 prisonniers de moins dans les colonies, ce qui s'expliquait par le recrutement actif de prisonniers pour participer à la guerre en Ukraine."

Ce triste épisode de l'histoire du journalisme témoigne des frustrations ressenties en temps de guerre face à l'absence de "faits avérés". Cependant, il est incroyable que personne ne se soit arrêté pour remettre en question l'exactitude des chiffres et la façon dont ils ont été obtenus. Au contraire, ces estimations improbables ont servi de base à des spéculations sur le déroulement futur de la guerre et sur l'évolution des tactiques des forces russes sur le terrain. Le fil de discussion sur Twitter, émanant apparemment du ministère britannique de la défense, estimait que la chute du recrutement après novembre 2022 signalait la fin des "assauts de type vague humaine" dans des secteurs clés du front et forçait les militaires à choisir entre revoir leurs objectifs à la baisse et lancer une nouvelle mobilisation. CNN a également conclu que les chiffres montraient que "la campagne ne donnait plus de résultats". Les médias russes et occidentaux ont attribué ce ralentissement aux rapports faisant état d'un grand nombre de décès parmi les condamnés qui ont été réintroduits dans les colonies (bien que je trouve que cette explication révèle une faible compréhension du fonctionnement du pouvoir dans les prisons russes), à la concurrence entre les factions de l'élite russe et au fait que Prigozhin est tombé en disgrâce auprès de Poutine.

Ces conclusions d'une portée considérable sur le plan de guerre russe soulignent l'importance de faire la distinction entre les faits et les fantasmes. Nous savons que des prisonniers ont été recrutés directement dans les prisons pour combattre avec Wagner et qu'ils ont été profondément impliqués dans les combats dans la région de Bakhmut et de Soledar. Mais nous ne pouvons pas connaître, même approximativement, le nombre de personnes impliquées en utilisant les chiffres que la FSIN met dans le domaine public. J'explique pourquoi ci-dessous.

Stocks et flux

L'évolution du nombre total de prisonniers est une mesure courante de la performance d'un système pénitentiaire. En général, une baisse du nombre de prisonniers est considérée comme la preuve que le système de justice pénale évolue dans une direction humaine, tandis que l'inverse est supposé lorsque le nombre de prisonniers augmente. Les raisons des tendances à la hausse et à la baisse sont complexes ; le nombre total de personnes incarcérées à un moment donné est le résultat d'un grand nombre de variables qui agissent ensemble ou en opposition les unes avec les autres - les infractions criminalisées, la fréquence du recours à la détention provisoire comme mesure préventive, les pratiques des tribunaux en matière de condamnation, la disponibilité d'alternatives à l'incarcération, la durée moyenne des peines privatives de liberté, les taux de libération conditionnelle et divers événements extérieurs affectant le nombre de prisonniers, tels que les amnisties massives, la guerre, la révolution, la répression, les catastrophes environnementales et les épidémies. La Russie est fière d'avoir réduit de moitié sa population carcérale au cours des deux dernières décennies, passant de plus d'un million au début du siècle à 433 006 au 1er janvier 2023. Les statistiques sur la population carcérale qui donnent un aperçu de la population carcérale totale à un moment donné sont appelées "stocks" dans le vocabulaire des démographes.

Alors que les stocks de population mesurent la somme cumulée de toutes les arrivées et de tous les départs de prisonniers dans un système pénitentiaire jusqu'à la date du recensement, le nombre réel d'arrivées et de départs au cours d'une période donnée est appelé "flux". En Russie, comme dans d'autres juridictions, les détenus entrent et sortent des prisons à différents stades du processus de justice pénale. Le "flux entrant" est constitué des personnes placées en détention provisoire avant le procès et des personnes dont la peine n'a pas été purgée mais qui sont renvoyées en détention pour avoir enfreint les conditions de leur libération. Le "flux sortant" est constitué d'une combinaison de prévenus transférés vers des mesures préventives non privatives de liberté, telles que l'assignation à résidence ou la mise en liberté sous caution ; de prisonniers qui, lors du procès, reçoivent une peine non privative de liberté, une peine de prison avec sursis ou sont déclarés non coupables ; de prisonniers condamnés libérés à la fin de leur peine, en liberté conditionnelle ou transférés vers une peine non privative de liberté ; de prisonniers libérés en raison d'un réexamen du dossier, d'une annulation ou d'un mauvais état de santé (aktirovka), et de prisonniers qui s'évadent ou meurent en détention. Les chiffres de flux comprennent les individus qui, sur une certaine période, passent par la porte tournante entre la prison et la liberté, parfois plus d'une fois au cours d'une période comptable. Les stocks et les flux sont des unités de mesure différentes - les premiers étant statiques et les seconds dynamiques - et ils sont incommensurables, bien que liés. Ce sont les chiffres des flux sortants qui sont nécessaires pour estimer les chiffres du recrutement Wagner.

Depuis quelques années, le FSIN russe publie en ligne les chiffres des stocks, ventilés par type d'établissement et par mois. Il ne publie pas de données sur les flux. Cependant, ces données sont disponibles pour 2020, car cette année-là, le Conseil de l'Europe a réalisé une étude comparative des flux dans les systèmes pénitentiaires de tous les États membres, y compris la Russie. L'étude a montré qu'en 2020, le nombre de détenus entrant dans les établissements de la FSIN, tous types confondus, était de 376 144 et le nombre de détenus sortant de ces établissements était de 234 745. Cela donne un taux de rotation des détenus de 28,7 %, ce qui est faible par rapport à la moyenne européenne, mais explique pourquoi l'afflux de détenus dans les prisons russes cette année-là a été supérieur au flux de sortie, alors que le stock de détenus a diminué de -8,6 %. Les données de 2020 donnent un taux moyen mensuel de libération de tous les établissements pénitentiaires d'un peu moins de 20 000. C'est à ce chiffre qu'il convient de comparer toute augmentation des sorties due à un événement extérieur au cours d'un mois donné, comme les libérations pour rejoindre le PMC Wagner. Mais même si la FSIN se mettait soudainement à publier des données sur les flux, il resterait à savoir dans quelle mesure les chiffres que la FSIN met dans le domaine public peuvent être fiables.

Peut-on croire les statistiques de la FSIN ?

Compte tenu de l'ampleur des falsifications dans les médias au sujet de la guerre russo-ukrainienne et de l'histoire de la falsification des statistiques pénitentiaires remontant au goulag, il est surprenant de constater à quel point les commentateurs ont été disposés à accepter comme authentiques les chiffres récemment affichés sur le site web de la FSIN. Même si nous supposons que les statistiques de la FSIN sont "réelles", nous devons nous rappeler que l'agence dispose d'une myriade de moyens pour manipuler les données afin de raconter une histoire qui réponde aux besoins du moment. La technique la plus évidente et la plus efficace consiste tout simplement à dissimuler les données gênantes, comme le montre depuis longtemps le fait de ne pas révéler le nombre de mises en circulation. Depuis le 24 février, les données affichées sur le site web de la FSIN sont devenues plus irrégulières et moins détaillées ; alors que, dans le passé, le nombre total de prisonniers détenus dans les différents types d'institutions préventives et post-condamnation était affiché, il a disparu des chiffres les plus récents.

En gérant la tension actuelle, l'administration pénitentiaire est confrontée à un dilemme : afficher une baisse trop importante ou trop modeste du nombre de détenus. La FSIN dispose de plusieurs armes supplémentaires dans son armoire afin de manipuler les comptes. L'une des plus éprouvées est la "re-catégorisation" des groupes de délinquants, afin de favoriser une interprétation privilégiée. Par exemple, nous ne savons pas quel système de classification la FSIN utilise pour les prisonniers de guerre et autres captifs de guerre détenus dans les installations de la FSIN dans la Fédération de Russie. Nous ne savons pas non plus si toutes les personnes détenues dans des établissements situés dans les territoires occupés, aujourd'hui intégrés à la Fédération de Russie, ont été ajoutées aux données de la FSIN. Un point d'interrogation subsiste également quant à la classification des personnes transférées vers des peines de "travail forcé comme alternative à la privation de liberté". Elles devraient être exclues des totaux de prisonniers mais, fait intéressant, dans les "statistiques mises à jour" publiées par la FSIN le 1er janvier 2023, les "centres correctionnels" (ispravitel'nie tsentry) sont inclus dans la liste des installations destinées à héberger des prisonniers. Ensuite, il y a le moyen de modérer le nombre de prisonniers en manipulant la technique de l'aktirovka - la libération de prisonniers pour cause de mauvaise santé, qui était utilisée dans le goulag par les commandants de camp pour supprimer les statistiques de mortalité.

La FSIN souhaite manifestement garder le secret sur de nombreux aspects de ses activités actuelles - le recrutement de Wagner, l'impact du COVID-19 dans les prisons, le sort des prisonniers de guerre et des civils capturés sur le terrain, l'ampleur de la répression, l'absence d'un service de probation et l'échec de la mise en œuvre de sanctions alternatives - qui ont tous eu une incidence sur les stocks et les flux dans le parc pénitentiaire. Ces effets se font sentir à un moment où la FSIN tient également à entretenir le mythe selon lequel la sortie de la Fédération de Russie du Conseil de l'Europe n'a pas interrompu son parcours vers le développement d'un système pénitentiaire plus humain. Cela signifie que la FSIN doit surveiller de très près les données qu'elle publie.

Je soupçonne la FSIN d'avoir été prise au dépourvu par la manière dont les médias de l'opposition ont interprété les changements intervenus dans les stocks de prisonniers à l'automne 2022 ; à juste titre, elle ne pouvait pas s'y attendre. Au lieu de l'agitation autour de Wagner, elle a vraisemblablement présenté les chiffres de la baisse du nombre de prisonniers comme la preuve de son succès dans l'humanisation du système pénitentiaire. Quant à la question de savoir combien de prisonniers ont été recrutés pour Wagner, elle est inconnue. Et il en sera ainsi pendant au moins les 75 prochaines années, jusqu'à ce que les archives soient ouvertes aux historiens de la guerre russo-ukrainienne. Ou, dans le meilleur des cas, jusqu'à ce qu'un gouvernement libéral soit installé à Moscou et que les auteurs du crime de recrutement forcé de prisonniers pour la guerre de Poutine soient en cours à Strasbourg ou à La Haye.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Riddle Russia. L'article original est à découvrir ICI