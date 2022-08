Mayotte est, paraît-il, un département français !

Gérald Darmanin propose une réforme du droit du sol

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

A Mayotte, la situation est intenable. Les immigrés venus des Comores y arrivent par centaines à bord de frêles embarcations.

Les habitants de Mayotte leur imputent une augmentation vertigineuse de la délinquance : vols, violences et viols. Si ces envahisseurs font, au péril de leur vie, cette traversée, c’est que Mayotte est un département français. Une fois là-bas, on peut bénéficier de la CAF et de la sécurité sociale. Il y a encore une autre raison à leur expédition : s’ils font des enfants là-bas, ceux-ci deviendront Français en vertu du droit du sol qui s’applique à Mayotte comme dans tous les autres départements français.

Darmanin n’est pas resté sourd aux appels de détresse des habitants de Mayotte. C’est pourquoi il envisage purement et simplement de supprimer le droit du sol sur cette île. Mais une telle mesure est-elle constitutionnelle ? Car ce qui est bon pour Mayotte devrait pouvoir s’appliquer à d’autres départements français. Pour notre part nous pensons que le 9-3 offre beaucoup de similitudes avec Mayotte…

À Lire Aussi

Dupond-Moretti trouve « choquantes » les images du karting à Fresnes : il était pourtant parfaitement au courant !