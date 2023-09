"Max Ernst, monde magiques, mondes libérés" : une exposition sur un artiste libre aux œuvres énigmatiques

"Max Ernst, monde magiques, mondes libérés" est à découvrir à l’Hôtel de Caumont-Centre d’Art à Aix-en-Provence.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

"Max Ernst, monde magiques, mondes libérés"

De Max Ernst







INFOS & RÉSERVATION

Hôtel de Caumont-Centre d’Art

3, rue Joseph Cabassol

13100 AIX-EN-PROVENCE

04 42 20 70 01

http://www.caumont-centredart.com

L’Hôtel de Caumont est ouvert tous les jours. Du 4 mai au 8 octobre : 10h-19h







Notre recommandation : 4/5

THÈME

Plongez dans l’univers fantasmagorique de Max Ernst. Près de 120 peintures et sculptures présentent la singularité de cet artiste du vingtième siècle qui a voulu faire de ses œuvres une matérialisation de sa vie intérieure.

Le parcours présente tout d’abord brièvement les liens de Max Ernst avec les Surréalistes, mouvement duquel il s’est éloigné, bien qu’il y soit aujourd’hui encore grandement associé.

Ernst était épris de liberté. Il a cherché dans son travail à offrir un œil sur sa vie intérieure, s’inspirant de la psychanalyse, de la littérature, de la mythologie, et surtout de la nature. La salle consacrée aux échecs est particulièrement originale. Max Ernst, grand amateur, faisait un lien entre le jeu et le processus créatif : les échecs sont, tout comme la création artistique, déterminés à la fois par l’intuition et l’intellect. Une belle sculpture à ce sujet : Le Roi jouant avec la Reine.

Les procédés et techniques de création de l’artiste, parfois uniques, sont bien mis en lumière. Ne pas manquer le film à l’étage où l’on voit Ernst réaliser un frottage.

Le parcours se termine sur l’idéal d’harmonie auquel s’est consacré Ernst à la fin de sa vie. La douce lumière du Midi éclaire ses dernières œuvres.

POINTS FORTS

L’univers qui à première vue peut paraître aride de Max Ernst nous est rendu très accessible grâce à une scénographie intelligente.

Quel sentiment déconcertant produit par les œuvres !

QUELQUES RÉSERVES

Aucune réserve si vous êtes prêtes et prêts à explorer un univers fantasque et torturé.

ENCORE UN MOT...

L’hôtel de Caumont propose encore une fois une exposition de qualité. L’alchimie entre la scénographie d’Hubert le Gall, déjà à l’œuvre dans les précédentes expositions proposées à Caumont, et le travail des commissaires Martina Mazzotta et Jürgen Pech, fonctionne.

Le livret enfant est un support très bien réalisé qui offre aux plus jeunes d’explorer de manière ludique certaines œuvres et techniques.

UNE ILLUSTRATION









UNE PHRASE

- « Max Ernst est, selon moi, l’incarnation idéale de l’artiste humaniste du XXe siècle. » Martina Mazzotta, commissaire de l’exposition.

L'AUTEUR

Max Ernst est né en 1891 et mort en 1976. Peintre et sculpteur, il a appartenu aux mouvements du surréalisme et du dadaïsme. Il est l’inventeur des techniques du collage et du frottage.