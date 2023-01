Mauvaise gestion des services publics et vote d’extrême-droite : petite leçon venant d’Italie

Les auteurs soutiennent, preuves à l'appui, à l'aide d'une série d'analyses statistiques, qu'une réforme qui a réduit l'offre de services publics a rendu les gens plus inquiets de la concurrence avec les immigrants pour les services publics locaux

Catherine de Vries est doyenne de la section "Diversité et inclusion" et professeur de sciences politiques à l'université Bocconi. Elle est également chercheuse associée au centre Dondena (Université Bocconi). Ses travaux s'inscrivent dans les domaines du comportement politique, de l'économie politique et de la politique européenne et ont été publiés dans des revues de science politique de premier plan, telles que l'American Political Science Review, l'Annual Review of Political Science et le Journal of Politics.

Paula Rettl est candidate au doctorat au département des sciences sociales et politiques de l'université Bocconi. Ses recherches se situent à l'intersection de l'économie politique internationale et du comportement politique, avec un accent géographique sur l'Amérique latine et l'Europe. Paula travaille actuellement sur un projet de recherche financé par le Conseil européen de la recherche (PI : Catherine De Vries) qui examine comment les difficultés économiques affectent le soutien aux programmes politiques socialement conservateurs.

Marco Cappelluti est un candidat au doctorat en sciences politiques à l'University College London. Ses intérêts de recherche se situent à l'intersection de l'économie politique, du comportement politique et de la politique comparée, avec un accent sur l'insécurité économique, les politiques fiscales et la confiance politique.

Simone Cremaschi est un chercheur en sciences sociales qui utilise l'ethnographie et les statistiques pour étudier les origines, les rouages et les conséquences de la marginalisation socio-politique. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'université Bocconi, au centre Dondena.

Atlantico : Concernant votre étude, Geographies of Discontent : How Public Service Deprivation Increased Far-Right Support in Italy, pourquoi avez-vous pensé que l'étude de la privation de services publics serait un moyen fertile d'étudier l'évolution du soutien à l'extrême droite ?

Auteurs de l'étude : Jusqu'à présent, la littérature s'est principalement concentrée sur deux séries d'explications du soutien croissant à l'extrême droite : (1) les préoccupations matérielles découlant de l'exposition à la mondialisation, aux chocs commerciaux ou à l'évolution du marché du travail, et (2) les préoccupations culturelles, principalement liées à l'immigration croissante. Mais nous savons, grâce à des travaux ethnographiques menés aux États-Unis, que le sentiment de ne pas recevoir une "part équitable" du gouvernement est un facteur important de soutien aux candidats d'extrême droite. L'examen de la prestation de services publics nous permet d'explorer davantage cette intuition. La prestation de services publics locaux est l'un des points de contact les plus importants entre les citoyens et l'État, et l'accès aux services publics locaux est l'un des moyens les plus directs par lesquels la politique affecte la vie des citoyens. En outre, l'accès aux services publics locaux procure aux gens à la fois des ressources matérielles (telles que l'accès aux soins de santé, à la scolarité, aux transports ou au ramassage des ordures) et des avantages communautaires, en définissant les limites de la communauté politique et le sens de la citoyenneté.

Dans quelle mesure le lien entre ces deux questions est-il fort ? Dans quelle mesure la privation de services publics augmente-t-elle le soutien de l'extrême droite en Italie ?

Dans notre étude, nous suivons deux stratégies différentes pour mesurer la mesure dans laquelle le service public augmente le soutien de l'extrême droite. Premièrement, nous examinons comment les parts de voix de l'extrême droite aux élections nationales de 2013 et 2018 varient en fonction de la distance par rapport aux pôles de services publics (municipalités ou groupes de municipalités voisines disposant de services essentiels). Les municipalités appartenant au deuxième et au troisième tertile de cette mesure de privation de services publics (c'est-à-dire les municipalités situées entre 14,7 et 26,3 km et à plus de 26,3 km des pôles de services publics) affichent une part de vote supérieure de 0,9 et 1,3 point de pourcentage à celle des municipalités du premier tertile. Cela implique une augmentation de 5 % et 7 % par rapport à la part de vote d'extrême droite de base de 18 % dans les municipalités du premier tertile de notre mesure de privation de services. Deuxièmement, nous évaluons l'impact d'un accès réduit aux services publics locaux sur le soutien de l'extrême droite en examinant une réforme administrative de 2010 qui a obligé les municipalités en dessous d'un certain seuil de population à gérer conjointement certains de leurs services publics locaux. Nous démontrons statistiquement que la réforme a entraîné une réduction de l'accès aux services publics essentiels dans les municipalités touchées, ce qui s'est traduit par une augmentation de 0,5 point de pourcentage de la part de vote des partis d'extrême droite, ce qui implique une augmentation de 3% de la part de vote moyenne de l'extrême droite, qui était en moyenne de 18% au cours de la période que nous étudions (2001-18). Ces effets sont faibles en termes absolus mais significatifs sur le plan électoral, car nous savons que des différences relativement faibles peuvent modifier le pouvoir de négociation des partis lors de la formation de coalitions. En outre, les résultats sont pertinents d'un point de vue théorique, car ils prouvent que les endroits qui sont "laissés pour compte" par les gouvernements peuvent réagir en soutenant les partis d'extrême droite, qui adoptent souvent une rhétorique anti-establishment.

Comment être sûr qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence ? Comment prouver la causalité ?

Notre première étude utilise une approche de régression traditionnelle pour réduire la crainte que notre estimation d'un effet significatif de la privation de services publics sur le soutien à l'extrême droite reflète d'autres différences systématiques entre les municipalités éloignées ou proches des centres de services publics. Notre modèle de régression estime l'effet de la privation de services publics en maintenant constantes les autres caractéristiques pertinentes des municipalités. Ces caractéristiques comprennent la part de diplômés de l'enseignement supérieur, la taille de la population, la part de la population de plus de 65 ans, la part de la population féminine, la part des étrangers, le revenu moyen et l'altitude. Notre deuxième étude adopte une approche alternative, plus robuste, de l'inférence causale en appliquant ce que l'on appelle un modèle de différence dans les différences. Nous comparons l'évolution des parts de vote d'extrême droite avant et après la réforme du service public dans les municipalités touchées par la réforme avec l'évolution des parts de vote dans les municipalités non touchées. Nous sélectionnons deux groupes de municipalités affectées et non affectées qui sont comparables. Plus précisément, les deux groupes présentent des caractéristiques sociodémographiques similaires et ont affiché le même profil de part de voix d'extrême droite dans une série d'élections avant la réforme. L'hypothèse de cette stratégie empirique est que, en l'absence de la réforme, ces deux groupes de municipalités qui se comportaient de manière très similaire en termes de votes pour l'extrême droite avant la réforme, continueraient à afficher les mêmes tendances de vote pour l'extrême droite après la réforme. Cette stratégie nous permet d'être confiants dans le fait qu'une réduction de l'offre de services publics a provoqué une augmentation des votes d'extrême droite en Italie.

Qu'est-ce qui peut expliquer le lien que vous avez trouvé ? Pourquoi la privation de services publics finit-elle par favoriser le soutien de l'extrême droite ?

Nous soutenons, preuves à l'appui, à l'aide d'une série d'analyses statistiques, qu'une réforme qui a réduit l'offre de services publics a rendu les gens plus inquiets de la concurrence avec les immigrants pour les services publics locaux. En suscitant des craintes à l'égard de l'immigration, la privation de services publics accroît l'attrait des partis d'extrême droite qui préconisent de restreindre l'immigration et les droits des immigrants, ce qui, selon eux, réduira la pression sur les services publics locaux.

Dans quelle mesure pensez-vous que vos résultats peuvent être étendus à d'autres domaines ? Est-il possible que la privation de services publics soit un carburant universel du mouvement d'extrême-droite ?

Nous pensons que la privation de services publics est un moteur important du soutien de l'extrême droite dans d'autres démocraties industrielles avancées, où les gens sont habitués à avoir un accès raisonnable aux services publics locaux et attendent de l'État qu'il réponde à leurs besoins. Si ces attentes ne sont pas satisfaites, les résidents locaux sont mécontents et peuvent se tourner vers des forces politiques radicales. Des données récentes en provenance des pays du Sud suggèrent que ce n'est peut-être pas ce qui se passe dans les contextes à faible capacité de l'État, mais des recherches plus approfondies seraient nécessaires pour comprendre les raisons précises de ces différentes réponses à un accès insuffisant aux services publics locaux.

Cela signifie-t-il que l'amélioration du niveau des services publics entraînerait une réduction du soutien de l'extrême droite ?

Notre étude se concentre sur l'effet de la réduction des services publics, nous ne pouvons donc pas fournir de réponses concluantes sur l'effet de l'amélioration des services publics. Des études récentes suggèrent que l'effet de l'expansion des services publics sur le vote d'extrême droite dépend de la population cible et de la manière dont la politique est formulée dans le débat public. Dans certaines conditions, une augmentation du niveau des services publics peut de toute façon déclencher des sentiments de concurrence avec les immigrants dans l'électorat autochtone et entraîner une augmentation des votes d'extrême droite. Dans ce cas également, des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour comprendre comment et si des forces politiques autres que l'extrême droite peuvent obtenir un soutien électoral en développant l'offre de services publics.