« Mathurin » de Michel Barbier Du Mans De Chalais : le destin exceptionnel d'un « enfant de l’Assistance ». Un récit au style élégant et sensible

Le livre « Mathurin » de Michel Barbier Du Mans De Chalais est publié chez Vérone Editions.

MATHURIN

De Michel Barbier Du Mans De Chalais

Vérone Éditions

Parution le 25 juillet 2022

180 pages

17 euros

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

L’ascension progressive de Mathurin, « enfant de L’Assistance dont la vie a commencé dans le dénuement » est d’autant plus surprenante que Mathurin, abandonné à sa naissance, sera pris en charge par l’Assistance publique. Recueilli par une mère nourricière née dans l’aristocratie russe, Nathalie sera la première femme à s’occuper de lui et de son avenir pour en faire un homme. Selon elle, il n’échappera pas à un avenir fait de luttes et de combats qu’il devra gagner successivement.

Il y réussira après avoir été domestique dans un château dont Nathalie connaissait les propriétaires et qui accepteront que Mathurin poursuive ses études tout en restant à leur service. Poussé par Nathalie qui, jusqu’à sa mort, veillera sur lui, c’est grâce à elle qu’il poursuivra ses études secondaires, puis universitaires tant en France qu’en Angleterre, y faisant connaissance de gens appartenant aux milieux les plus huppés. Que deviendra-t-il à leur contact ? Je vous laisse le découvrir dans les 180 pages de ce roman.

POINTS FORTS

Le premier d’entre eux est le style de ce livre laissant à penser que l’auteur a derrière lui un formidable passé littéraire, philosophique et politique. Autre point fort : qu’il s’agisse des dialogues ou des lieux où vivra Mathurin, leur justesse en est si imagée que ce livre pourrait donner des envies de films à nombre de cinéastes.

QUELQUES RÉSERVES

Le souci d’exactitude de l’auteur lui fait donner des détails auxquels nombre de lecteurs ne s’arrêteront pas et ce, plus particulièrement, dans les pages 140 à 150.

ENCORE UN MOT...

Tout destin est ce que l’on en fait…

UNE PHRASE

“ Rompu de fatigue, mais émerveillé par tout ce qu’il a vu, (Mathurin) ne se résout pas à s’endormir. Penché à la fenêtre, il ne se lasse pas de regarde encore et encore cette ville enchanteresse, les mille lumières et la gigantesque colonne de la Tour Eiffel qui s’élance, monstrueuse et fantastique au-dessus des toits (…). Il a saisi la mesure de la richesse, de l’extraordinaire ambiance de culture et de raffinement qui enveloppe cette cité qui, plus que toute autre, a su attirer et séduire au cours des siècles toutes les générations.”

L'AUTEUR

Mathurin est un roman dont le créateur a 88 ans. S’il n’a rien écrit auparavant, sans doute est-ce en raison de la belle carrière qui a été la sienne : diplômé d’HEC en 1958, Michel Barbier de Chalais est très vite entré dans de grands groupes internationaux où des postes de cadre supérieur lui ont été donnés. Il est ensuite devenu le créateur et le chargé de gestion d’une structure destinée à prendre le contrôle de petites entreprises en difficulté. Elle le fera si bien qu’elle entrera en bourse comme son créateur l’avait toujours voulu.