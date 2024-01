Martin Gurri : « Si le géant Amazon sait s’adapter à ses usagers, pourquoi les démocraties ne pourraient-elles pas le faire avec leurs électeurs ? »

Martin Gurri : La « grande vague populiste » a atteint son apogée en 2019, avec au moins 25 révoltes de rue majeures éclatant à travers le monde. Puis, brusquement, ça s’est arrêté. Pourquoi? Eh bien, nous savons ce qui s’est passé en 2020 : une pandémie de Covid-19 qui était autant un événement politique que médical. Les médias à tous les niveaux ont semé la panique. Un public terrifié est devenu docile et a désespéré de croire que les autorités possédaient la sagesse nécessaire pour assurer sa protection. Les gouvernements se sont enveloppés dans l’infaillibilité de la science, ce qui semble aujourd’hui ridicule mais, dans les circonstances, semble rassurant.

La cause du décès de la première vague populiste n’a pas été l’échec. Il a été tué par des politiciens et des bureaucrates – les élites qui habitaient les anciennes hiérarchies – qui ont usurpé les pouvoirs d’urgence dans une mesure sans précédent dans les sociétés démocratiques, notamment en fermant arbitrairement des entreprises et des écoles et en imposant une censure aux médias. Le penseur britannique David Goodhart l’a appelé « l’heure de l’État ».





Cette heure est désormais expirée. Les triomphes de Meloni en Italie, de Wilders aux Pays-Bas, de Milei en Argentine, la résurgence de Trump aux États-Unis et la force actuelle de partis parias comme le Rassemblement national en France et Alternative pour l’Allemagne en Allemagne, démontrent amplement la résurgence de populisme. Il ne s’agit pas d’un nouveau développement déroutant qui nécessite une explication compliquée. C’est le même populisme qu’avant, ressuscité et reprenant son cours après la parenthèse politique de la pandémie.





Et le motif est le même. Le public ne se sent pas représenté par l’appareil gouvernemental existant. La classe politique est méprisée par les électeurs, qui estiment, à juste titre, que les hommes politiques n'ont aucune volonté de poursuivre d'autres intérêts que les leurs. Le système est défaillant. La démocratie n'est qu'un mot. À ce sentiment général de malaise et de répudiation s’est ajouté un profond désenchantement quant à la manière dont les gouvernements ont géré la pandémie. Le manteau de l’infaillibilité, tout comme les nouveaux vêtements de l’empereur, s’est révélé être un fantasme intéressé : les présidents et les premiers ministres sont désormais exposés dans leur nudité bien trop humaine devant les yeux d’un public indigné.





Trump a-t-il une vraie chance d’être réélu en 2024 où les Américains l’utilisent-t-il dans les sondages comme un signal envoyé à leurs élites ?

Les deux propositions sont vraies. À l’heure actuelle, selon la plupart des sondages, Trump est le favori pour remporter la présidence. Cela a moins à voir avec Trump – une personne désormais connue qui a perdu une grande partie de sa valeur de choc – qu’avec le verdict du public sur l’administration Biden. Il est difficile de faire comprendre à ceux qui ne vivent pas dans ce pays à quel point Biden est devenu impopulaire. Le jugement du public touche toutes les questions d’actualité auxquelles Biden est associé, des questions de guerre et de paix à l’économie et aux perceptions de compétence et d’intégrité personnelles. À bien des égards, Biden est un président accidentel ; il n'a probablement plus le temps de renverser sa situation vis-à-vis de l'électorat.





Mais si Biden est faible, l’establishment du Parti démocrate regorge de volonté de pouvoir. L’establishment se considère comme le seul dépositaire de la vérité, de la science et de la vertu, et donc la seule force politique légitime du pays : toute opposition est raciste et autoritaire. Quant à Trump, il est une combinaison d’Hitler et de la bête de l’Apocalypse, qu’il faut évidemment arrêter à tout prix. Les démocrates contrôlent la vaste machinerie du gouvernement fédéral et des grands États comme la Californie et New York. Les médias nationaux et la plupart des institutions culturelles sont des alliés sympathiques. Il ne serait pas surprenant de voir Trump disqualifié pour des raisons techniques ou juridiques – Biden étant réélu parce qu’il est le seul nom reconnaissable sur le bulletin de vote. Les conséquences seraient évidemment incalculables.





En quoi la réélection de Donald Trump pourrait-elle produire des effets différents de son premier mandat, pour l’Amérique d’une part, pour le reste du monde d’autre part ?

Je n’ai aucune compétence prophétique, mais certaines caractéristiques d’une seconde administration Trump sont faciles à prédire. Premièrement, Trump lui-même dira des choses qui offenseront tous les bons esprits du pays et du monde entier. Pour lui, c’est la joie d’être président. Deuxièmement, la résistance anti-Trump manifestera en masse dans les rues, jour après jour, refusant d’accepter le verdict des électeurs. Si les démocrates remportent la Chambre des représentants – et ils pourraient le faire – Trump pourrait être destitué une douzaine de fois avant la fin de son mandat. Les médias dénonceront la corruption de la famille Trump et exigeront un procureur spécial. Hollywood fera des films avec des personnages à la Trump qui provoqueront la fin du monde.





Troisièmement, Trump gouvernera principalement au niveau national, comme un républicain typique. Il sera contre l’immigration et la réglementation des affaires et en faveur d’une baisse des impôts et de l’extraction de combustibles fossiles. Ce serait tout aussi vrai si un autre républicain était élu.





Quatrièmement, en matière de politique étrangère, nous devrions espérer une répétition du premier mandat de Trump. Les époques Obama et Biden ont été désastreuses : les holocaustes en Syrie, en Libye et en Irak, les Russes en Méditerranée, le califat islamique, l'histoire d'amour perverse avec l'Iran, la catastrophe en Afghanistan, l'invasion de l'Ukraine, la guerre de Gaza, les Vénézuéliens. menaçant la Guyane, les Houthis menaçant les voies maritimes. En comparaison, les années Trump étaient un îlot de tranquillité. C’est peut-être une question de pur hasard : nous ne le saurons jamais.



Je pense que la tranquillité sera hors de portée pour Trump cette fois-ci. J’imagine qu’il tentera de négocier une paix entre la Russie et l’Ukraine et de soutenir Israël avec plus d’enthousiasme que ce n’a été le cas avec Biden. Il traitera également l’Iran et ses mandataires, y compris les Houthis, comme des ennemis déclarés. Quant à l’Europe, cette relation ne sera jamais affectueuse : les Européens veulent le calme et la tranquillité, et Trump ne connaît pas le sens de ces mots.





Emmanuel Macron est censé trouver et annoncer une nouvelle impulsion politique pour la France comme pour laisser une trace dans l’histoire. Pensez-vous qu’il puisse trouver la recette pour enrayer la progression du RN ?

Emmanuel Macron est une force politique épuisée. Il pourrait bien laisser sa marque dans l’histoire en tant que dernier président qui a eu la possibilité de réformer la Cinquième République avant que la désintégration ne s’installe – et n’a même pas essayé.

Macron a été initialement élu dans une révolte contre le système mais a gouverné comme un pur produit des élites, limité dans sa vision par son éducation aux grandes écoles. La démocratie française a besoin de changements structurels et de personnalités politiques capables de représenter de manière crédible les préoccupations du public. Macron a été formé pour adorer les structures existantes, c’est un technocrate : quelqu’un qui est fasciné par l’appareil du pouvoir mais qui peut atteindre les niveaux de détachement de Marie-Antoinette à l’égard des gens ordinaires. Dans l’histoire de France, il restera comme une occasion manquée.



Mais Marine Le Pen pourra-t-elle un jour remporter une élection présidentielle ? J'ai mes doutes. La politique française ressemble au système des castes hindoues – Le Pen et le Rassemblement national ont été déclarés parias moraux et politiques, au-delà des limites de la décence et contre lesquels il faut voter pour démontrer sa passion pour la fraternité et la justice. Il est difficile pour les exclus de remporter les élections, et le système à deux tours rend pratiquement impossible pour Le Pen d’y parvenir.





Au delà d’Emmanuel Macron, que pourrait être une réponse adaptée politique au malaise des démocraties occidentales ?

L’ère numérique a levé le voile sur les échecs et la mesquinerie de la classe dirigeante ; dans le même temps, le public, autrefois passif, a puissamment gagné en voix et en colère. Les démocraties occidentales doivent s’adapter à ces nouvelles réalités. Tous sont actuellement organisés sur le modèle industriel : hiérarchique, bureaucratique, hyper-éduqué, vénéré par les experts et toujours engagé dans une communication à sens unique. Nous appelons ce système démocratie parce que nous élisons nos dirigeants – mais aucun des attributs que je viens d’utiliser ne véhicule un sentiment d’égalité démocratique et de nombreux électeurs en sont venus à penser qu’il n’y a pas de différence significative entre les personnes pour lesquelles nous votons.



C’est la raison de la montée du populisme. La rhétorique bizarre et scandaleuse de populistes comme Trump signale aux électeurs une différence significative par rapport à la classe dirigeante.



La hiérarchie est incontournable mais c’est une question de degrés. Les énormes pyramides du gouvernement moderne doivent être aplaties : une entreprise comme Amazon, qui est elle-même une hiérarchie et une bureaucratie, montre comment l’interface avec le public peut devenir réactive et immédiate. Il n’y a aucune raison pour que les structures gouvernementales ne suivent pas cet exemple.



L’affliction morale de notre classe d’élite doit être guérie. Les élites adorent les grandes pyramides. Ils aspirent à s’élever invisiblement au-dessus du public et sont effrayés par la proximité du numérique. Comme nous l’avons appris pendant la pandémie, ils parlent comme s’ils détenaient de l’autorité, des connaissances, de l’expertise – ils sont toujours certains mais invariablement dans l’erreur. L’érosion de la confiance envers ces personnes est justifiée mais s’étend malheureusement à l’ensemble du système : à ce que nous appelons la démocratie. Les astuces autoritaires pour conserver le pouvoir, comme la censure des médias numériques, ne font qu’aggraver l’aliénation du public. Un changement est nécessaire, mais le système ne le permet pas.



Je suis né à Cuba. Je ne crois pas à la révolution. Je préférerais conserver le système actuel, avec ses protestations interminables et ses élites stupides, plutôt que de me lancer dans une destruction nihiliste d’institutions vénérables. Mais il existe un juste milieu. Le gouvernement peut être reconfiguré – les Français, avec leurs cinq républiques, l’ont fait à maintes reprises. Nous, Américains, l’avons fait également, quoique de manière plus subreptice. Le moment présent de l’histoire peut être résumé par une équation darwinienne : la démocratie doit s’adapter pour survivre. Les systèmes politiques et d'information doivent être synchronisés si nous voulons éviter le chaos et la barbarie.



Nous devons également confier le commandement du monde à de nouvelles personnes. Les Biden et les Macron doivent être emportés dans l’oubli qu’ils ont si richement mérité. Nous devons trouver, quelque part, des hommes et des femmes intègres et courageux, n’ayant pas peur de nous dire ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, ce qu’ils savent et ce qu’ils ne savent pas. De telles personnes existent. Notre tâche est de les trouver et de les soutenir. Une fois cela accompli, les Trump et les Le Pen disparaîtront automatiquement : ce sont des épiphénomènes dont le succès dépend de comparaisons avec une classe politique singulièrement peu attractive.



Rien de tout cela n’arrivera demain ou après-demain. Nous sommes dans les premières étapes d’une transformation historique : 2024 va à peine commencer le processus. Mais nous devons commencer quelque part. Comme le disait Ronald Reagan, si ce n’est pas maintenant, quand ? Et si ce n’est pas nous, qui ?