Atlantico - Les résultats des midterms n'ont pas produit la vague rouge que certains prédisaient et les candidats soutenus par Trump, les plus ardents défenseurs de la ligne MAGA, ont été, pour la plupart, défaits. Assistons-nous à l'inauguration du moment post-populiste aux États-Unis ?

Martin Gurri - C'est une question intéressante. Nous avons vécu un moment de réaction au cours des deux dernières années. Le Covid-19 a effrayé le public et l’a rendu docile, et les élites ont fait des efforts considérables pour contrôler le débat politique - par exemple, en fixant des limites à ce qui est information et ce qui est "désinformation". Les élections de mi-mandat auraient dû être un test de ce virage réactionnaire.

Mais les résultats, jusqu'à présent, semblent peu concluants. Les démocrates ont conservé le Sénat et pourraient bien perdre la Chambre des représentants, tous deux par des marges très étroites. Les candidats favorisés par Trump se sont pour la plupart inclinés, mais le plus grand gagnant de la nuit a été le gouverneur de Floride Ron DeSantis - qui effraie grandement la gauche et est autant un populiste que Trump. Le président Biden n'a pas exactement gagné, mais en ne perdant pas, il s'est assuré de l'investiture de son parti en 2024. Cela signifie que les démocrates seront dirigés par un homme de 82 ans diminué et inarticulé lors de la prochaine course présidentielle.

La structure de l'information favorise toujours ce que j'ai appelé la révolte du public, dont le populisme n'est qu'une manifestation. La colère du public est toujours là - elle s'est même intensifiée. Si les dirigeants politiques ne donnent pas voix à cette colère, attendez-vous à ce que les foules descendent dans la rue au moindre prétexte, à la manière des Gilets Jaunes.

Au football américain, lorsque votre équipe ne peut pas avancer, vous envoyez le ballon au loin jusqu'à ce que vous puissiez réessayer. Je pense que les élections de 2022 ont renvoyé le ballon jusqu'en 2024. Trump est affaibli mais pas le populisme. La position de Biden est quelque peu renforcée mais c'est à partir d'un point de départ très faible. Les élites et le public sont toujours à couteaux tirés. Les États-Unis sont traumatiquement divisés : en ce sens, les résultats des élections n'ont fait que confirmer ce que nous savions déjà.

Les préoccupations populistes que Donald Trump et certains segments des démocrates ont exprimées sont-elles en train de devenir une partie du discours structurel des deux grands partis américains ?

Aujourd'hui, les Républicains sont le parti du populisme. Jusqu'à il y a six jours, cela signifiait le parti de Trump. Après les élections, les relations de pouvoir ont été brouillées ; l'ascension de DeSantis pourrait être le résultat le plus significatif des midterms. La difficulté du populisme de droite, à l'américaine, est qu'il est idéologiquement incohérent. Il y a beaucoup de discours sur la liberté individuelle, par exemple, mais aussi beaucoup de "tu ne feras rien" fondés sur la moralité traditionnelle.

Les démocrates sont une coalition malaisée des deux forces dominantes de la gauche : l'élite de l'establishment - ce qu'Emmanuel Macron appellerait l'"extrême centre" - et les fanatiques du culte de l'identité. Les deux groupes prônent une idéologie du contrôle, dans laquelle les opinions qui s'écartent du dogme accepté sont condamnées comme moralement abominables et réduites au silence dans les médias sociaux, et les individus qui persistent dans la dissidence sont vilipendés sur le web et parfois poursuivis par le gouvernement. La cible de ces mesures est bien sûr le populisme de droite, notamment dans sa variété Trumpiste. Puisque Trump, pour la gauche, est Mussolini, faire taire sa parole peut être dépeint comme une manière de sauver la démocratie.

Il y a une contradiction fondamentale dans la coalition démocrate. Les élites veulent le contrôle pour sauver l'establishment. Les militants identitaires, eux, pensent que les institutions américaines sont coupables d'oppression et de génocide : ils veulent le contrôle pour détruire l'establishment. J'avais pensé que les élections seraient le moment où le poids du paradoxe s'avérerait trop lourd pour cette étrange alliance - mais sur ce point comme sur tant d'autres, la décision a été reportée à 2024.

Après les différends qui ont entaché l'élection de 2020, et qui étaient encore présents dans certains des discours des mid-terms, les résultats des élections, un sénat démocrate et une chambre probablement républicaine, peuvent-ils constituer un dépassement - ou même un moment de réconciliation ?

Hélas, non. Les élections peuvent marquer le début d'une période d'épuisement, mais j'en doute aussi. Si les Républicains remportent la Chambre, comme cela semble probable, ils lanceront une série d'enquêtes théâtrales sur les affaires de la famille Biden et les activités de certains membres du cabinet Biden. Les démocrates, qui possèdent toujours le pouvoir exécutif, poursuivront leurs efforts pour contrôler les discours hérétiques et punir la dissidence. Donald Trump est maintenant un animal blessé, avec très peu à perdre ; il a déjà attaqué DeSantis et se révélera une force nihiliste jusqu'en 2024. Le public, comme je l'ai dit, est toujours en colère. N'importe quoi pourrait déclencher un soulèvement. Nous sommes loin d'avoir surmonté le manque de confiance dans nos institutions, et la réconciliation, pour ceux qui sont politiquement actifs, ressemble probablement à une trahison.

Les actions et les outrances de Donald Trump et de ses partisans ont incité Joe Biden à utiliser la rhétorique selon laquelle la démocratie est en danger. Dans quelle mesure les dirigeants politiques ont-ils sapé la démocratie ? Les citoyens sont-ils plus attachés à la démocratie que leurs élites respectives ?

"La patrie en danger" est un vieil appel rhétorique français. Les Américains n'ont rien de semblable. Nous avons des pays amis qui nous entourent, deux larges océans qui nous protègent du monde, et aucune histoire de révolution interne à part la guerre civile. Une différence culturelle entre les Américains et les Européens est que nous attendons de la société qu'elle soit intrinsèquement placide et vide d'histoire.

Le refus de Trump d'accepter le résultat de l'élection de 2020 était sans précédent. Son comportement le 6 janvier 2021 était sans précédent et honteux. Son âme semble possédée par les démons jumeaux du narcissisme et du nihilisme. Son manque de conscience de soi serait embarrassant pour un enfant de 10 ans. En fin de compte, ce n'était que du théâtre. Le jour de l'investiture, il a accepté la défaite et s'est précipité dans sa tanière de Mar-a-Lago, en Floride.

La tentative du président Biden de diaboliser son opposition politique comme étant violemment anti-démocratique est sans précédent. Dans un sens, c'est une manœuvre plus dangereuse que les hystéries de Trump. L'ancien président avait été vaincu et était motivé par quelque chose comme un trouble de la personnalité. Biden est le président en exercice, agissant par calcul politique.

Les Républicains sont le parti du populisme - pour le meilleur ou pour le pire, ils représentent la révolte du public. Les démocrates, sous la direction de Biden, sont le parti des élites vieillissantes, et ils sont déterminés à soumettre à jamais les masses indisciplinées. La démocratie a été redéfinie comme le règne à perpétuité des élites. La désinformation a été redéfinie comme tout ce qui sent le Trumpisme - elle doit être interdite de discussion dans les médias sociaux et parmi les gens décents. La violence perpétrée par des fous politiques, qui est rare et bien répartie aux États-Unis, a été amplifiée et entièrement imputée à la brutalité inhérente au populisme de droite. La dissidence des dogmes de l'identité - suprématie blanche, 72 genres, etc. - déclenche des accusations de racisme et de sexisme, qui peuvent coûter au dissident son emploi, voire sa liberté.

Les élites mondiales sont incurablement réactionnaires. Elles détestent l'ère numérique et souhaitent revenir aux modalités hiérarchiques sécurisées du 20e siècle. C'est aussi vrai pour Macron que pour Biden - et c'est vrai non seulement pour les dirigeants politiques mais aussi pour les élites médiatiques et la classe intellectuelle. Pour l'instant, ils semblent prêts à sacrifier les vénérables traditions de liberté d'expression et de dissidence ouverte pour préserver "notre démocratie." Je ne pense pas que cela se produira. Quelque 74 millions d'Américains ont voté pour Trump, après tout - ils ne peuvent pas tous être mis en prison. Mais la position de l'élite bénéficie d'un soutien électoral suffisant pour priver les midterms de 2022 de toute signification décisive.