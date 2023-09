Maroc, Turquie, Mauzé-sur-le-Mignon : trois séismes provoqués par les mêmes mouvements de plaques

Une femme dans la vieille ville de Marrakech à la suite du séisme survenu en septembre 2023.

La convergence entre la plaque africaine et la plaque eurasienne est à l'origine de ces trois séismes.

Quel est le point commun entre le séisme en Turquie de février 2023, le séisme de Mauzé-sur-le-Mignon en juin 2023 et le séisme au Maroc ?

Ils sont tous les trois causés par les mêmes mouvements de plaques : la convergence entre la plaque africaine et la plaque eurasienne

Ce mouvement entraine l’extrusion du bloc anatolien…

(Voici un petit fil pour tout comprendre de l’origine des séismes qui se sont déroulés en Turquie le 6 février dernier, et pour expliquer pourquoi ils ont été si destructeurs).

… la réactivation (et donc le coulissement) de certaines failles, comme en Aquitaine en juin…

Un gros séisme a eu lieu le 16 juin à 18h38 en Charente-Maritime, entre Niort et La Rochelle (à proximité de Mauzé-sur-le-Mignon, petite ville bien connue pour sa retenue de substitution).

Et surtout, ce mouvement de convergence entraîne la formation de chaînes de montagnes. En l’occurrence, toutes les chaînes du pourtour de la Méditerranée sont issues de ce mouvement de convergence (Atlas, Rif, Alpes, Pyrénées, Apennins, Carpates…).

Au sein de ces chaînes de montagnes, les mouvements de plaques convergentes entraînent la présence de contraintes compressives dans les roches, ce qui génère des déformations :

des plis.

Et surtout des failles « inverses ». Ces failles ont la particularité de permettre l’épaississement de la croûte, associé à un raccourcissement aux limites.

Voici à quoi ressemble ce type de faille…

A voir également dans cette animation (création perso !) :

Animation TS : Différence entre faille normale et faille inverse

Animation qui récapitule brièvement les différences entre une faille normale et une faille inverse..

Dans la majorité des cas, les mouvements ne sont pas continus sur ces failles : la faille se bloque, accumule les contraintes, et cède d’un coup, ce qui libère d’énormes quantités d’énergie mécanique : c’est le séisme.

Cette énergie se transmet alors dans les roches sous forme d’ondes mécaniques : les ondes sismiques.

C’est ce qui s’est passé au Maroc vendredi soir sur une des grosses failles inverses qui permettent la surrection de l’Atlas...

Les caractéristiques du séisme sont accessibles sur ce site.

La magnitude est très élevée (6.8), ce qui signifie que la faille fautive devait avoir une dimension considérable, environ 30 km de long pour 20 de large…

Mais en plus, le séisme a eu lieu à faible profondeur, ce qui entraîne davantage de dégâts en surface.

Et enfin, il a eu lieu à proximité de Marrakech (75km), qui compte tout de même près d’un million d’habitants. Tout ceci justifie le caractère catastrophique de l’événement.

Pour les spécialistes, le site nous donne aussi accès au mécanisme au foyer, qui montre bien le caractère compressif du séisme (avec une légère composante sénestre).

Est-ce que ce séisme est exceptionnel ?

Clairement, oui.

Il est précisé que « Les tremblements de terre de cette ampleur dans la région sont rares mais pas inattendus ».

Quand on regarde dans les archives, on se rend compte que c’est le premier séisme dans le coin de magnitude supérieure à 6 (depuis plus de 100 ans)…

En revanche, les séismes de magnitudes supérieurs à 5 ne sont pas exceptionnels dans la zone.

On remarque quand même que le séisme du 8 septembre est assez excentré par rapport à ce qui se faisait jusque-là…

Tout cela peut permettre d’expliquer que les populations locales n’étaient pas vraiment préparées à un événement de cette ampleur, et aussi pourquoi les bâtiments n’étaient pas adaptés.

Pour finir, je souhaitais exprimer toute ma solidarité envers les populations locales dans cette terrible épreuve…

