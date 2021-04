Marlène Schiappa est en pleine crise : elle veut que le débat de l’entre-deux-tours soit présenté par Cyril Hanouna…

Ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans un précédent épisode, nous vous avons narré ses tourments et ses souffrances. Elle avait été piétinée et humiliée par son maître. Macron lui avait fait savoir qu’il n’avait rien à f*** de son idée d’organiser des Etats généraux de la laïcité. En conséquence de quoi nous l’avons imaginée au bord des larmes et en dépression.

Nous étions dans l’erreur. Marlène Schiappa n’est en rien dépressive. Elle est sujette à ce que les psychiatres appellent des troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Ce qui l’a menée, par obsession et compulsion, à préconiser que ce soit Cyril Hanouna qui présente le débat de l’entre-deux-tours de la présidentielle 2022.

Son émission est comme lui : passablement vulgaire. Mais il fait de l’audience ! Marlène Schiappa en est consciente puisqu’elle est allée se produire chez lui. On ne sait si sa popularité en a bénéficié. Mais celle d’Hanouna en a profité. Car recevoir du beau linge c’est bon pour la notoriété.

Il nous faut confesser ici une erreur. En effet, Marlène Schiappa n’a pas dit « présenter » mais « co-présenter ». Ils devraient donc être deux pour arbitrer (élégamment ?) la joute entre les deux postulants à la fonction suprême.

À Lire Aussi

Marlène Schiappa veut créer des QSR…

Nous avons un deuxième larron tout trouvé : Bigard ! Avec lui et Hanouna, on ne s’ennuiera pas. Car eux, contrairement aux candidats, ne pratiquent pas la langue de bois. On leur fait toute confiance pour ne pas permettre aux postulants d’étaler trop longuement leurs projets.

Hanouna jouera le rôle du gentleman soft. Bigard fera, comme il en a l’habitude, des vannes au-dessous de la ceinture. Et fera merveille avec son franc-parler. Si le présidentiable parle trop et que l’audience risque de faiblir, il l’interrompra d’un « la ferme connard ! ». Si c’est une présidentiable, il la coupera d’un « tais-toi s*** » !

On va - pour parler comme Hanouna et Bigard – se fendre la gueule. Nous n’entendons pas ici préjuger du résultat des élections. Mais nous avons l’intime conviction que les deux « co-présentateurs » seront plébiscités. Il nous faut maintenant vous demander de ne pas en vouloir à Marlène Schiappa et de ne pas vous moquer d’elle. La jurisprudence française plaide en sa faveur. Elle prévoit que quelqu’un qui est atteint de bouffées délirantes soit déclaré irresponsable.