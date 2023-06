Marine Le Pen lors d'une conférence de presse.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans la dernière enquête Odoxa, la patronne du Rassemblement national obtient un score historique : 36% des sondés se déclarent en sa faveur ! Elle n’est dépassée que par Édouard Philippe qui recueille 38% de satisfaits. Lui, on sait pourquoi, il se tient pénard et silencieux dans sa bonne ville du Havre.

Il ne dit rien, ne fait rien. Cela le rend sympathique. Et beaucoup l’aiment bien car ils le jugent (bien à tort) inoffensif. Mais alors d’où vient le succès de Marine Le Pen ? De son programme ? Bien peu l’ont lu !

De ses qualités humaines et personnelles ? Elles sont sans doute certaines mais discutables.

Alors quoi ? Pourquoi sa percée dans les sondages ? Elle la doit curieusement à ses adversaires ! Ils n’arrêtent pas de parler d’elle, le jour et la nuit, la comparant à Pétain. D’autres disent qu’elle est fasciste. Et on nous met en garde contre le « retour des heures les plus sombres de notre histoire ».

Du Marine Le Pen, il y en a le jour et la nuit. Et par tous les temps, qu’il vente ou qu’il pleuve. C’est ainsi que ses adversaires forgent sa notoriété. S’agissant de la patronne du RN, rappelons la célèbre phrase d’un humoriste anglais : « Peu importe que l’on dise du bien ou du mal de moi, l’essentiel est qu’on ne fasse pas de faute d’orthographe en écrivant mon nom. »

Vous remarquerez que Marine Le Pen, c’est assez facile à écrire ! Dans ce sondage, il y a pire (ou mieux, c’est selon) : « 77% des électeurs de droite (RN et LR) disent “avoir de la sympathie” pour Marine Le Pen. » Ça promet !

Il reste encore quelques années avant la prochaine élection présidentielle. Si l’on continue sans relâche à traiter Marine Le Pen de fasciste, il est fort possible qu’elle soit élue présidente de la République !