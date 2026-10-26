OPERATION RENAISSANCE

Marine Le Pen entend transformer l’offre politique du RN

En 2022, on s’interrogeait : peut-elle gagner ? Aujourd’hui, en cette fin d’année 2026, la question est « peut-elle perdre ? ». Créditée de plus de 30 % des voix au premier tour dans tous les sondages ces dernières semaines, Marine Le Pen devra néanmoins franchir le cap des 50% des voix au deuxième tour pour être élue Présidente de la République au printemps prochain.