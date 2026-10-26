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Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National (RN), parti d'extrême droite, à l'élection présidentielle française de 2027, salue le public à la fin de son meeting de lancement de campagne, organisé dans le cadre du congrès du parti à Orléans, dans le centre de la France, le 25 octobre 2026.
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OPERATION RENAISSANCE

26 octobre 2026

Marine Le Pen entend transformer l’offre politique du RN

En 2022, on s’interrogeait : peut-elle gagner ? Aujourd’hui, en cette fin d’année 2026, la question est « peut-elle perdre ? ». Créditée de plus de 30 % des voix au premier tour dans tous les sondages ces dernières semaines, Marine Le Pen devra néanmoins franchir le cap des 50% des voix au deuxième tour pour être élue Présidente de la République au printemps prochain.

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MOTS-CLES

Marine le Pen , Politique , RN , Jordan Bardella , meeting , candidature , Election 2027 , Rupture

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 

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