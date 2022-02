Marine Le Pen : la nouvelle force (contestataire) tranquille ?

Marine Le Pen en meeting à Reims, le 5 février.

Atlantico : Contrairement à Eric Zemmour, Marine Le Pen n’est plus dans une dynamique qui verrait une adhésion forte des Français à sa vision politique. En revanche, son image s'est beaucoup assagie en comparaison. Certains électeurs pourraient-ils être tentés de voter pour la candidate RN à l’image de ce que le bulletin Macron a pu être en 2017 : un grand coup de renversement de l'échiquier politique… sans prendre le risque d'une aventure politique dangereuse qu'incarnerait Zemmour et plus le RN ?

Jérôme Besnard : Si Éric Zemmour, avec son positionnement bonapartiste (autoritaire sur le régalien et libéralisme économique), a capté une partie de l’électorat de droite de Marine Le Pen, celle-ci conserve une forte base nationale-populaire. Mais j’observe en discutant avec eux qu’elle conserve par son discours social un pouvoir d’attraction sur d’anciens électeurs chevènementistes ou gaullistes historiques. Ceux-ci, attentifs à la question sociale, rejettent tellement ce que représente le macronisme (qu’ils jugent « libéral-libertaire ») qu’ils voteront pour elle, car sa volonté de dépasser la droite et la gauche peut mathématiquement espérer l’emporter au second tour, ce que la droite privée du centre droit que souhaite rassembler Éric Zemmour n’est pas en mesure de faire dans la configuration actuelle.

La faiblesse apparente de Marine Le Pen pourrait- elle se transformer en force en la faisant apparaître comme un choix rationnel ou en tout cas, pas une menace pour la démocratie car potentiellement contrôlable, même au pouvoir ?

Effectivement, après l’élection présidentielle il y aura les élections législatives et malgré les dynamiques observées lors de ce type d’enchainement électoral, il est peu probable que le Rassemblement national dispose alors seul de la majorité absolue. Notre système de séparation et d’équilibre des pouvoirs pourrait fonctionner, que ce soit sous la forme d’une cohabitation ou, pourquoi pas, d’un gouvernement d’union des droites. La Ve République, même affaiblie, est tout à fait capable d’amortir un tel choc électoral.

Face à Emmanuel Macron au second tour, certains pourraient-ils être tentés de sinon voter pour elle au moins s'abstenir de votre contre elle, par absence de crainte voire par volonté d'une disruption mais n'allant pas jusqu'à Zemmour ?

Une partie de l’électorat LR, sa fraction la plus conservatrice pourrait effectivement dans ce cas s’abstenir, voire même voter pour elle au second tour. Et on voit mal une partie de la gauche radicale voter pour Emmanuel Macron. Dans l’absolu, une victoire de Marine Le Pen pourrait même remobiliser une gauche aujourd’hui en perdition. Tout compte fait, c’est bien la lutte sans merci entre un centre élargi et le reste des familles politiques qui est désormais enclenchée.

