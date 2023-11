Marche contre l'antisémitisme : le marcheur qui ne veut plus marcher. La faute Macron. J’ai HONTE !

Le président Emmanuel Macron le 11 novembre 2023 sur les Champs-Elysées, à Paris

J’ai honte. Honte de dire à mes amis étrangers qu’après un massacre innommable le 7 octobre, qu’après une explosion des actes antisémites en France depuis 1 mois, qui en disent si long sur l’activisme Islamique dans notre pays, alimenté par des députés irresponsables (un nouvel « exploit » de l’infâme David Giraud qui fait honte à la République qui j’espère lui fermera ses portes), et que malgré tout cela, lors de ce moment historique, le seul qui n’ait pas marché soit celui qui ait su marcher pour ses propres intérêts.

Un « président » qui oublie tout à coup comment mettre un pied devant l’autre, quand il s’agit de marquer une journée qui aurait dû marquer l’histoire et afficher une volonté ferme, non pas de lutter contre l’antisémitisme, mais de lutter contre ceux et celles qui non seulement naissent, mais grandissent et font prospérer la haine du Juif. De lutter contre ceux qui souhaitent détruire notre civilisation, nos valeurs, notre culture, alors que nous les avons accueillis et que nous portons à bout de bras, sans aucune reconnaissance, mais au contraire, pour ne recueillir que des accusations, un jour, des meurtres, le lendemain.

Comme le montrait un dessin humoristique dans la presse ce week-end, dans lequel Macron disait qu’il était le Président de TOUS les Français, et qu’il ne pouvait marcher, car il était aussi le président des antisémites !

J’ai honte, quand j’entends l’interview d’Emmanuel Macron sur la BBC, qui pense peut-être que ces « imbéciles » de français, ne parlent pas Anglais. Insinuer que l’armée Israélienne aurait pour objectif de tuer les enfants, les mères et les vieillards, c’est exactement ce que les islamistes et les décérébrés qui suivent LFI et les réseaux sociaux du hamas, vont retenir et diffuser, pour légitimer un soit-disant mouvement de défense de la Palestine. Et de voter la résolution de l’ONU au mépris de ses propres propos 3 semaines plus tôt. Le silence lié à son absence, alimente la maxime « qui ne dit mot consent ». Lui qui a visionné, il y a 3 semaines, dans le bureau du 1er Ministre Israélien, des vidéos que peu d’humains sur terre pourrait supporter plus de 30 secondes. Quand on a vu cela, pouvoir comparer, sur une chaîne majeure, internationale, la politique de l’armée Israélienne à celle du hamas, alimente la nausée, le dégoût et le désespoir. J’ai honte.

J’ai un « peu » honte, que Charlie Hebdo, ait fédéré 1 million de personnes, et que « seules » 105 000 personnes, ait estimé que leur feuilleton TV du dimanche, ou craint de se mouiller les cheveux à cause d’un peu de pluie, valait plus que de lutter contre la destruction de notre civilisation dont l’antisémitisme est un des reflets les plus saillants. Mais aussi qui prouve à quel point nous avons totalement perdu une partie de nos « concitoyens », en lutte contre nos valeurs. Je rêvais de centaine de milliers de personnes, le lendemain d’une manifestation pro-palestinienne, pour ne pas dire pro-hamas, qui elle, a réuni 300 000 personnes à Londres. Un thème aussi fort aurait dù jeter dans les rues, dans un sentiment d’urgence, au moins 500 000 personnes.

Restons chez nous, nous sommes cernés, envahis par un monde où une minorité active est en train d’asphyxier et dominer une majorité silencieuse. Pire que la parole des nuisibles, c’est le silence des autres, qui alimente la fin d’une culture. La démission. J’ai honte.

J’ai honte, mais qui sera surpris, que nos « compatriotes » d’origine musulmane, sont plus sensibles aux propositions de la LFI et au fait de manifester le samedi, que de venir montrer que non, ils ne sont pas antisémites, le dimanche. Leur absence nous donne définitivement la réponse à cette question humoristique qui feint de questionner le fait que cette partie de nos concitoyens soient ou non antisémites. Même chez nos amis Marocains, pays où Juifs et Musulmans ont longtemps vécu en paix, et même plus que cela, en amitié sincère, avec tant de valeurs en commun, sans que jamais (avant) la religion puisse devenir un mur de séparation entre eux.J’ai honte des propos et de l’attitude de Veran, le pseudo médecin, désormais pseudo-porte parole, qui au lieu de guérir les bles

sures, préfère ouvrir les plaies, préfère alimenter la douleur à un moment où l’apaisement devait être l’unique principe fondateur. Cet homme n’a pas sa place dans la vie politique française, mais n’oublions pas qu’il est le porte-parole du Gouvernement. Alors que devons-nous penser ? Que le Gouvernement soutient ce combat ? Ou qu’il accuse Israël et tente de se réfugier, comme les LFI, derrière la présence du RN, pour attiser les douleurs, et le bas discours politiciens ? En tous cas, on sait où classer veran. Incompétent 1 jour (Covid) incompétent toujours. Mais quid des autres ?

J’ai honte de savoir qu’à son retour de Tunisie, David Giraud sera libre d’aller toucher ses 12000 euros (indemnité incluse), payé avec nos impôts, à l’Assemblée Nationale, qui n’était pas sensé abriter des adorateurs négationnistes, qui regrettent qu’Hitler n’ait pas pu finir le travail en 45. Comment pouvons-nous lui laisser les portes ouvertes, quand ce sont celles de la prison qui devraient se refermer sur lui. A jamais. Honte.

J’ai honte, même si elle n’est qu’un détail de l’histoire, elle, mais malheureusement populaire chez les dégénérés qui la suivent, qui sont nombreux aujourd’hui et le seront encore plus demain, de cette bloggeuse, qui ironisait sur ce bébé passé au four par le hamas.

J’ai honte de la Justice française, qui ne peut plus porter ni le nom de Justice et encore moins la nationalité Française. Une justice Française qui a décidé que cette bloggeuse, pouvait rentrer chez elle, continuer à publier des posts, se mettre en scène d’ici son passage au Tribunal pour être jugée. Aucun doute que la justice la condamnera au sursis, alors que la mettre quelques mois en prison, et qu’elle y apprenne à quelle sauce on peut être mangée en cellule. Elle ironisera un peu moins à sa sortie et en reviendra avec plus de places pour ranger son portable.

J’ai honte quand les chaînes de service public et parfois d’autres, privées, utilisent les informations diffusées par le hamas au sujet du nombre de victimes. Est-ce que ces mêmes réseaux utiliseraient les statistiques de Goebbels pour donner un état de ce que faisait l’Allemagne Nazie. J’ai honte quand notre président change d’avis chaque jour et que c’est le 1er Ministre Allemand, seul, qui a le courage de dire qu’Israël ne doit pas lâcher. Le monde à l’envers. Nous avons perdu nos sens et enfourché celui du ridicule et de la honte.

J’ai honte, j’ai mal, je souffre. Je ne sais pas comment le crier, moi, un pauvre citoyen qui ne puisse influer sur la vie politique française, sur ce spectacle nauséabond, pendant que ce dimanche, je regardais depuis ma fenêtre, chez ma maman, à Flers de l’Orne, ville rurale désormais islamisée grâce à son Maire socialiste, une vingtaine de gamines voilées des pieds à la tête, dans une association déguisée, devenue officiellement mosquée, flambante neuve, grâce aux fonds que nous laissons passer de la Turquie, du Qatar, et de tant d’autres. Dans le même temps, nos législateurs passent des lois pour réduire et vérifier l’utilisation du cash, pendant ce temps votre banque vous demande des justifications pour envoyer 2000eur à l’étranger sur votre compte personnel !! Mais eux, peuvent tout blanchir pour obscurcir notre société. Voir Sarkozy qui a fait tapis rouge au Qatar en France, a détruit la Lybie et créé un appel d’air pour les terroristes qui en ont récupéré les armes au Mali puis au Burkina. Voir l’absence de de Villepin, qui travaille quasi exclusivement pour les pays du Moyen Orient. Voir Hidalgo qui abrite les migrants les plus dangereux, en tête de manif.. HONTE.

Nous devrions penser à monter une candidature présidentielle, pour que les français, les vrais, ceux qui aiment la France, quelle que soit leur confession et leurs croyances politiques, puissent enfin élire une personne courageuse, qui pourra nettoyer cette horreur. Dès le 1er jour, et pas seulement pendant 100 jours. On rit souvent quand Netanyahu, qui est loin d’être parfait, dit que ce conflit est la première étape, le signe précurseur s’il est perdu, de ce qui se passera chez nous demain. On a bien tort. Il a raison. Céder en Israël aujourd’hui, sera perdre en Occident demain.