Manger des légumes à feuilles serait meilleur pour la santé bucco-dentaire que les rince-bouche antiseptiques

Plus de la moitié de la population adulte au Royaume-Uni et aux États-Unis souffre d'une maladie des gencives. Les traitements habituels comprennent les bains de bouche et, dans les cas les plus graves, les antibiotiques. Ces traitements ont des effets secondaires, tels que la sécheresse de la bouche, le développement d'une résistance aux antimicrobiens et l'augmentation de la pression artérielle.

Des recherches ont toutefois montré qu'une molécule appelée nitrate, que l'on trouve dans les légumes verts à feuilles, a moins d'effets secondaires et présente plus d'avantages pour la santé bucco-dentaire. Elle pourrait être utilisée comme alternative naturelle pour traiter les maladies bucco-dentaires.

Un brossage des dents et l'utilisation du fil dentaire inadéquats entraînent l'accumulation de plaque dentaire, une couche collante de bactéries, à la surface des dents et des gencives. La plaque dentaire est à l'origine des caries et des maladies des gencives. Les aliments sucrés et acides, la sécheresse buccale et le tabagisme peuvent également contribuer à la mauvaise haleine, aux caries et aux infections gingivales.

Les deux principaux types de maladies des gencives sont la gingivite et la parodontite. La gingivite provoque des rougeurs, des gonflements et des saignements des gencives. La parodontite est une forme plus avancée de maladie des gencives, qui endommage les tissus mous et les os qui soutiennent les dents.

Les maladies parodontales peuvent donc entraîner la perte de dents et, lorsque les bactéries de la bouche pénètrent dans la circulation sanguine, elles peuvent également contribuer au développement de troubles systémiques tels que les maladies cardiovasculaires, la démence, le diabète et l'arthrite rhumatoïde.

Le secret des légumes à feuilles

Les légumes-feuilles et les légumes-racines regorgent de vitamines, de minéraux et d'antioxydants - et ce n'est un secret pour personne qu'une alimentation composée de ces légumes est essentielle pour maintenir un poids santé, renforcer le système immunitaire et prévenir les maladies cardiaques, le cancer et le diabète. Les multiples bienfaits des légumes verts à feuilles pour la santé s'expliquent en partie par le fait que les épinards, la laitue et les betteraves regorgent de nitrates, qui peuvent être réduits en oxyde nitrique par les bactéries réductrices de nitrates présentes dans la bouche.

L'oxyde nitrique est connu pour abaisser la tension artérielle et améliorer les performances physiques. Cependant, dans la bouche, il aide à prévenir la prolifération des mauvaises bactéries et à réduire l'acidité buccale, deux facteurs susceptibles de provoquer des maladies des gencives et des caries.

Dans le cadre de nos recherches sur les nitrates et la santé bucco-dentaire, nous avons étudié des athlètes de compétition. Les athlètes sont sujets aux maladies des gencives en raison de leur consommation élevée d'hydrates de carbone - qui peut provoquer une inflammation des tissus gingivaux -, du stress et de la sécheresse buccale due à une respiration difficile pendant l'entraînement.

Notre étude a montré que le jus de betterave (contenant environ 12 millimoles de nitrate) protégeait les dents des boissons sportives acides et des gels d'hydrates de carbone pendant l'exercice, ce qui suggère que le nitrate pourrait être utilisé comme prébiotique par les athlètes pour réduire le risque de carie dentaire.

Le nitrate est un prébiotique très prometteur pour la santé bucco-dentaire. Une bonne hygiène bucco-dentaire et une alimentation riche en nitrates pourraient être la clé d'un corps plus sain, d'un sourire éclatant et de gencives exemptes de maladies. C'est une bonne nouvelle pour les personnes les plus exposées au risque de détérioration de la santé bucco-dentaire, telles que les femmes enceintes et les personnes âgées.

Au Royaume-Uni, les bains de bouche antiseptiques contenant de la chlorhexidine sont couramment utilisés pour traiter la plaque dentaire et les maladies des gencives. Malheureusement, ces bains de bouche constituent une approche maladroite de la santé bucco-dentaire, car ils éliminent sans distinction les bonnes et les mauvaises bactéries et augmentent l'acidité buccale, ce qui peut provoquer des maladies.

Fait inquiétant, les premières recherches indiquent également que la chlorhexidine pourrait contribuer à la résistance aux antimicrobiens. La résistance survient lorsque les bactéries et les champignons survivent aux effets d'un ou de plusieurs médicaments antimicrobiens en raison d'une exposition répétée à ces traitements. La résistance aux antimicrobiens est un problème de santé mondial, qui devrait causer 10 millions de décès par an d'ici à 2050.

En revanche, le nitrate alimentaire est plus ciblé. Le nitrate élimine les bactéries associées aux maladies, réduit l'acidité buccale et crée un microbiome buccal équilibré. Le microbiome buccal désigne l'ensemble des micro-organismes présents dans la bouche. Le nitrate offre un potentiel intéressant en tant que prébiotique pour la santé bucco-dentaire, qui peut être utilisé pour prévenir l'apparition d'une maladie ou en limiter la progression.

Combien de légumes verts à feuilles pour des dents nacrées ?

Quelle quantité devrions-nous donc consommer chaque jour ? En règle générale, une généreuse portion d'épinards, de chou frisé ou de betterave au moment des repas contient environ 6 à 10 mmol de nitrate et offre des avantages immédiats pour la santé.

Les travaux que nous avons menés avec nos collaborateurs ont montré que le traitement d'échantillons de plaque dentaire provenant de patients atteints de maladies parodontales avec 6,5 mmol de nitrate augmentait le nombre de bactéries saines et réduisait l'acidité.

Par exemple, la consommation de jus de laitue pendant deux semaines a réduit l'inflammation des gencives et augmenté le nombre de bactéries saines chez les patients souffrant de maladies gingivales.

De plus en plus de preuves suggèrent que le nitrate est une pierre angulaire de la santé bucco-dentaire. Croquer une portion de légumes lors des repas peut contribuer à prévenir ou à traiter les maladies bucco-dentaires et permet de garder une bouche fraîche et saine.

