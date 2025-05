DES CHINOIS AU FRONT

Mais pourquoi y a-t-il des soldats chinois en Ukraine ?

Deux citoyens chinois capturés par l’armée ukrainienne affirment avoir été envoyés au front après avoir été recrutés pour des emplois civils en Russie. Leurs récits laissent entrevoir l’existence de réseaux de recrutement transfrontaliers et posent la question d’un engagement plus large - bien que non officiel - de ressortissants chinois dans la guerre en Ukraine. En arrière-plan : précarité économique, instrumentalisation du nationalisme et tensions géopolitiques croissantes.