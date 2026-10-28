NUCLEAIRE ET SOUVERAINETE

Mais pourquoi la Commission européenne tient-elle tant à pénaliser le nucléaire français ?

En exigeant des contreparties au financement des futurs réacteurs EPR2 d'EDF, la Commission européenne ravive les tensions autour de la souveraineté énergétique française. Au nom des règles de la concurrence, Bruxelles impose des contraintes qui heurtent le principe de libre choix du mix énergétique des États, dans un climat européen historiquement réticent à l'égard de l'atome.