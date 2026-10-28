NUCLEAIRE ET SOUVERAINETE
28 octobre 2026
Mais pourquoi la Commission européenne tient-elle tant à pénaliser le nucléaire français ?
En exigeant des contreparties au financement des futurs réacteurs EPR2 d'EDF, la Commission européenne ravive les tensions autour de la souveraineté énergétique française. Au nom des règles de la concurrence, Bruxelles impose des contraintes qui heurtent le principe de libre choix du mix énergétique des États, dans un climat européen historiquement réticent à l'égard de l'atome.
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MOTS-CLESnucléaire , France , Union-Européenne , Commission européenne , Union européenne , énergie , europe
THEMATIQUESEurope
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.