TENSIONS

Mais jusqu’où Israël fera-t-il monter la pression sur la Cisjordanie ?

Alors que la Cisjordanie connaît une montée inquiétante des tensions, Pierre Berthelot, chercheur associé à l’IPSE et directeur de la revue Orients Stratégiques, revient sur l’enlisement du processus politique, l’affaiblissement de l’Autorité palestinienne et la stratégie israélienne fondée sur la dissuasion armée. Il alerte sur le risque d’une "gazaisation" du territoire, nourrie par l’exaspération croissante de la population palestinienne et l’absence d’horizon politique.