Mais au fait, l’extrême-droite, c’est quoi exactement ?

Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.

Lundi, les Américains et les Britanniques se sont réveillés avec les reportages des médias sur la montée de « l’extrême droite » en Europe. La nouvelle, selon les médias anglophones, a été particulièrement mauvaise en France, où « l'extrême droite » a si violemment frappé la coalition centriste du président Emmanuel Macron qu'il s'est senti obligé de convoquer des élections anticipées.

On pourrait pardonner aux anglophones de paniquer de peur qu'un connard franco-fasciste du nom de Pépé Le Pew soit venu puer la République et annoncer le retour odieux de Vichy. Après tout, que pourrait signifier « extrême droite » ?

Après le vote de ce week-end, il devrait être clair que le terme « extrême droite » en dit plus sur les préjugés de celui qui l'utilise que sur la personne ou le parti auquel il s'applique.

Une histoire : En 2018, l’universitaire libéral américain Mark Lilla a publié un article réfléchi dans la New York Review of Books, dévoilant aux lecteurs américains « deux voies pour la nouvelle droite française ».

« Quelque chose de nouveau se produit à droite européenne, et cela implique bien plus que des explosions populistes xénophobes », a écrit Lilla. Il a ensuite expliqué comment les partis de droite non traditionnelle en France (et au-delà) développaient un programme idéologique cohérent pour atteindre les Européens éloignés de l’économie néolibérale, de la migration de masse et d’autres caractéristiques de l’ère mondialiste.

Au début de son article, Lilla a reproché aux médias de ne pas comprendre les nuances de la droite européenne. L'étroitesse de vue des journalistes français fait qu'ils ont du mal à comprendre les électeurs de droite qui en ont assez des Républicains épuisés, mais qui ne s'identifient pas non plus au Front national.

Écrivant à propos d’une constellation de jeunes intellectuels parisiens de droite, tous catholiques, qui ouvrent la voie à une troisième voie, Lilla a déclaré :

L'œcuménisme intellectuel de ces écrivains transparaît dans leurs articles, émaillés de références à George Orwell, à l'écrivaine mystique et militante Simone Veil, à l'anarchiste du XIXe siècle Pierre-Joseph Proudhon, à Martin Heidegger et Hannah Arendt, au jeune Marx, au l’ancien philosophe catholique marxiste Alasdair Macintyre, et en particulier l’historien américain Christopher Lasch, politiquement de gauche et culturellement conservateur, dont les bons mots – « le déracinement déracine tout sauf le besoin d’enracinement » – sont répétés comme des mantras. Comme on pouvait s’y attendre, ils rejettent l’Union européenne, le mariage homosexuel et l’immigration de masse. Mais ils rejettent également le déréglementation des marchés financiers mondiaux, l’austérité néolibérale, la modification génétique, le consumérisme et les GAFAM (Google-Apple-Facebook-Amazon-Microsoft).

Ce mélange peut paraître étrange à nos oreilles, mais il est bien plus cohérent que les positions des conservateurs américains contemporains. Le conservatisme continental remontant au XIXe siècle a toujours reposé sur une conception organique de la société. Il considère l’Europe comme une civilisation chrétienne unique composée de différentes nations ayant des langues et des coutumes distinctes. Ces nations sont composées de familles, qui sont également des organismes, avec des rôles et des devoirs différents mais complémentaires envers les mères, les pères et les enfants. De ce point de vue, la tâche fondamentale de la société est de transmettre le savoir, la moralité et la culture aux générations futures, en perpétuant la vie de l’organisme civilisationnel. Il ne s’agit pas de servir une agglomération d’individus autonomes porteurs de droits.

Lire ceci m'a choqué. Non seulement cela décrit mon propre conservatisme, mais il s’est avéré que lors de son voyage de reportage à Paris, Lilla avait passé du temps avec des amis à moi et les avait interviewés. Enfin ! Pensais-je. Un journaliste américain comprend la politique conservatrice européenne !

Dans l’édition suivante du magazine, peut-être la revue la plus importante pour les intellectuels libéraux américains, parut une lettre de Paris réprimandant sévèrement Lilla. Son auteur a déclaré que malgré toutes les choses intéressantes que Lilla avait découvertes sur la nouvelle droite française émergente, ils ne sont toujours rien d’autre qu’une bande de fanatiques haineux envers les musulmans, et nous ne devons jamais perdre cela de vue.

L'auteur? James McAuley, alors correspondant parisien du Washington Post. Son insinuation à peine voilée était que Lilla, en essayant de comprendre son sujet, se comportait comme une idiote utile aux néo-fascistes français. En fait, certaines des personnes que Lilla avait profilées m'avaient mis en garde plus tôt cette année-là, lors d'une visite en France, d'éviter certaines factions parce qu'elles étaient réellement fascistes. Il m'a semblé révélateur que le journaliste dont les écrits dépendaient plus que quiconque de la classe dirigeante de la capitale américaine pour comprendre ce qui se passait en France était incapable de faire des distinctions importantes. Pour lui, quiconque se trouvait à la droite de Nicolas Sarkozy était un vichyste qui se traînait les doigts.

Six années se sont écoulées depuis l’apparition de cet échange et beaucoup de choses ont changé en Europe. Le Front National, par exemple, est désormais le Rassemblement National, et Marine Le Pen a réussi à décontaminer le parti de ses éléments peu recommandables. J’ai déménagé en Hongrie et j’ai commencé à comprendre de l’intérieur la politique européenne conservatrice et nationaliste. Pourtant, l’idée fondamentale que j’ai tirée de cet échange Lilla-McAuley m’a bien servi : ne faites jamais confiance aux journalistes grand public pour rendre compte avec précision de la droite européenne non traditionnelle.

Il est courant que les expatriés américains et britanniques vivant en Hongrie rient autour d’un verre de la panique stupide de nos amis et de notre famille restés chez nous à propos du « fascisme » ici à Orbánistan. Nous avons tous des histoires de ces personnes venant nous rendre visite et étant choquées et ravies de constater à quel point la Hongrie n'est pas ce que leurs médias leur avaient fait croire.

« J'ai l'impression d'être de nouveau en Europe », me disait un Parisien l'année dernière. C'est un constat fréquent des Européens qui avaient oublié à quel point il était agréable de vivre dans une ville non envahie par les migrants et leur criminalité. Vous pouvez littéralement passer des jours sans voir un policier à Budapest. Ils ne sont pas nécessaires, comme ailleurs en Europe. Les Hongrois ne sont pas des saints, mais ils savent comment se comporter.

Il est important que les médias de gauche et les universitaires libéraux diabolisent Orbán, car si les gens viennent réellement en Hongrie et voient ce que son gouvernement a accompli, ils se demanderont pourquoi ils ne peuvent pas avoir la même chose dans leur propre pays. Cela est également vrai pour les institutionnalistes libéraux de droite de la sphère atlantiste. De nombreux grands conservateurs et anti-Trump de Washington croient sincèrement que la Hongrie est un enfer fasciste. Ils n’accepteraient pas plus que la Hongrie ait une véritable extrême droite et qu’elle méprise le Fidesz comme étant trop mou, qu’ils n’accepteraient Bigfoot.

Pour la même raison, il est important pour ces mêmes libéraux de maintenir les masses anglosphériques – qui ne savent pas lire d’autres langues et qui dépendent donc de leurs médias pour les tenir informées – terrifiées par la droite populiste européenne. Si vous continuez à les qualifier d’« extrême droite », de nombreux Américains et Britanniques bien intentionnés les rejetteront d’emblée comme étant proches des nazis. Bien entendu, cela sert à renforcer l’ordre libéral chancelant – et c’est peut-être là l’essentiel.

Il fut un temps, bien sûr, où « extrême droite » était un terme de description précis et utile. Dans les années 1980 et 1990, le Front national de Jean-Marie Le Pen était exactement cela : un parti qui avait des opinions fascistes, ou semi-fascistes, y compris l'antisémitisme, et qui existait à l'extrême droite du spectre politique français. La droite dominante était composée des gaullistes dirigés par Jacques Chirac, tandis que la gauche était constituée des socialistes de François Mitterrand et de ses successeurs.

C'était alors. Aujourd’hui, les socialistes et les gaullistes sont des forces épuisées dans la politique française. L'ancien socialiste Emmanuel Macron s'est accaparé l'essentiel de l'énergie de la gauche, les idéologues purs et durs se regroupant dans le parti d'extrême gauche de Jean-Luc Mélanchon. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ont obtenu dimanche un suffrage sur trois, n’est pas « l’extrême droite ». Ils sont de droite, tout court.

Les journalistes et tous ceux qui prétendent le contraire vivent dans le passé. Et si les journalistes européens, travaillant aux États-Unis dans les années 1980, persistaient à qualifier les Républicains de Reagan d’« extrême droite » parce que les Reaganiens ne vivaient plus selon les programmes du Parti Républicain de l’ère Nixon ? Cela aiderait-il les lecteurs européens à mieux comprendre ce qui se passait en Amérique ? Ou s’agirait-il plutôt d’une déclaration de l’aveuglement et des préjugés des journalistes ?

Pour être honnête, il ne fait aucun doute que la conviction fondamentale de Jean-Marie Le Pen – selon laquelle la migration massive, en particulier celle des musulmans, est un désastre pour la France – s'est beaucoup plus répandue dans le courant dominant qu'il y a vingt ans. C'est parce que les électeurs français voient de leurs propres yeux comment leur pays évolue, et cela ne leur plaît pas. Ils voient aussi combien les dirigeants institutionnels sont impuissants face à cette crise. Ils sont donc plus disposés à donner une chance aux partis dits « d’extrême droite ». Pourquoi continuer à voter contre « l’extrême droite » si la conséquence est toujours le même déclin ?

Cela dit, si vous regardez réellement le programme du Rassemblement national , vous serez au moins choqué par le fait que cela soit… normal . Si c’est « l’extrême droite », alors votre grand-mère qui va à l’église à Dothan, en Alabama, et qui a voté républicain depuis Nixon, est Triple Hitler.

Les deux premiers volets de la plateforme sont ce qui distingue le plus le Rassemblement national : mettre fin à la migration incontrôlée et éradiquer les idéologies et les réseaux islamistes. Si vous ne croyez pas que ce soient des opinions populaires parmi les Français en 2024, et que les Français ont de solides raisons d'y croire (par opposition à de simples préjugés), alors vous vivez dans une tour d'ivoire. Si vous ne croyez pas que la plupart des Américains – et pas seulement les Républicains – soutiendraient ces politiques, même si les problèmes qu’elles abordent sont bien moins urgents aux États-Unis, vous rêvez.

Le reste de la plateforme relève du bon sens au point d’être ennuyeux. Dur avec le crime. Pro-natalisme. Incitations fiscales et autres mesures pour stimuler l’industrie et l’entrepreneuriat français. Des dépenses de défense plus importantes. Réduire la TVA sur les produits énergétiques et redynamiser le programme électronucléaire français. Ce genre de chose.

Ce que l’on ne voit pas, c’est le genre de conservatisme social et de politiques pro-religieuses qui transparaissent dans les programmes gouvernementaux de Viktor Orbán et de certains autres populistes européens. Le Rassemblement national est résolument laïc et les questions d’idéologie du genre, par exemple, ne préoccupent pas particulièrement sa direction. Les Français ne verront pas de sitôt un drone passer au-dessus de la Seine, comme le font les Hongrois au-dessus du Danube le jour de la Saint-Étienne. Dommage pour les Français, mais cela rend encore plus ridicule l’affirmation selon laquelle le Rassemblement national est « d’extrême droite ». En fait, le danger est réel qu’une fois au pouvoir, Marine Le Pen tombe sous le charme d’Ursula von der Leyen et devienne « mélonifiée ». Mais c’est un risque que les Français doivent prendre.

Relisez la description par Mark Lilla d'un nouveau courant de droite qui se manifeste en France. C'est ce genre de conservatisme qui me plaît – et on le retrouve bien plus souvent dans les discours de Viktor Orban que dans ceux de Marine Le Pen (attention toutefois au discours de la jeune nièce de Marine, Marion Maréchal du parti Reconquête d'Éric Zemmour) ; elle incarne ce genre de conservatisme catholique). Mais ce conservatisme plus profond intellectuellement peut mieux prospérer dans un ordre politique gouverné par la droite laïque de Le Pen et de Bardella, tout comme sa version américaine a de bien meilleures chances de réussir sous Donald Trump.

Même si la plupart des alarmistes qui crient à l’arrivée de l’extrême droite sont des libéraux, il est également vrai qu’il existe des conservateurs purs et durs de l’establishment de droite – les conservateurs, les républicains de Never Trump, etc. – qui sont tout aussi paniqués. Il y a une raison pour laquelle personne lors de la grande conférence de l'ARC à Londres l'automne dernier n'a applaudi l'appel énergique de l'ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, en faveur d'un retour aux jours glorieux de Reagan et Thatcher. À l’exception des nostalgiques amers, personne ne croit que le reaganisme et le thatchérisme, quelles que soient leurs vertus dans les années 1980, ont grand-chose à dire face aux défis fondamentaux de notre époque.

Il est vrai que ni Le Pen ni Trump n’ont la stature d’un Thatcher ou d’un Reagan – mais ils sont peut-être mieux adaptés aux époques qui les ont produits. Après tout, dans les années 1970, ces deux dirigeants conservateurs emblématiques étaient considérés comme des avatars de « l’extrême droite » au sein de leurs partis.

Il est toujours plus facile de blâmer les soi-disant maux de ceux que l’on déteste que de faire face aux échecs de son propre camp. Le politicien anglais d'extrême gauche George Galloway est une menace à certains égards, mais quand il a raison, il a raison. Il a tweeté au lendemain du vote de dimanche que les Européens choisissent le populisme de droite en raison des échecs du centrisme. Il a poursuivi : « Dédain culturel pour la famille, la foi et le pays. Un parti uni depuis une place universitaire. Déclin économique [et] désindustrialisation habillée de mantras verts. Il ne se laissera pas repousser par PLUS de libéralisme, en lançant des «ismes», ou des «istes».

Sur ce point, les conservateurs nationalistes peuvent être d’accord avec l’Anglais d’extrême gauche. Peut-être faut-il être en dehors du centre d’établissement pour y voir clair. À l'exception de la France, les résultats de dimanche n'ont pas été la révolution des urnes que nous espérions, les conservateurs. Mais il s’agissait probablement des glissements sismiques précédant le véritable tremblement de terre à venir. Les médias et la classe dirigeante de Bruxelles, de Washington et d’autres capitales occidentales, profondément obsédés par l’habitude éveillée de rejeter les idées contestataires en les qualifiant de phobie ou de forme de préjugé irrationnel, seront les derniers à le voir venir.

Il en sera de même pour ceux qui croient encore que ces experts institutionnels sont des analystes précis du monde tel qu’il est, par opposition au monde dans lequel ils pensaient vivre dans les années 1990, à la fin de l’histoire, lorsque tous les grands et les bons étaient d’accord pour dire que la démocratie libérale mondialiste était la solution finale à tous les problèmes de l'humanité. Cette époque est révolue, ses idéaux évidés par ses échecs. Croyez-le ou non, il fut un temps où George Soros était l’avenir.

Cet article a été publié initialement sur le site de The European Conservative.