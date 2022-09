Les manifestations contre le régime ne retombent pas.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

« La femme est l’avenir de l’homme » (Aragon)

Magnifiques filles iraniennes…

Qu’hommage leur soit rendu.

Cet article sera court. Il y a des moments où les mots doivent s’effacer devant les images. Ecoutez la jeune fille non voilée qui chante en persan Bella Ciao, l’hymne des partisans italiens dressés contre Mussolini.

Un appel splendide à la révolte et à l’insurrection. Et maintenant regardez les images, toutes les images. Des femmes et des filles dansent et brûlent leur voile. Elles crient « non à la République islamique » ! Elles défient sans trembler les sbires du régime des mollahs.

Plusieurs dizaines d’entre elles sont déjà tombées sous les balles des Gardiens de la révolution. Il y en aura, hélas, d’autres car Ebrahim Raïssi, le président iranien, a demandé à sa police de « réagir fermement » contre les manifestantes.

Elles meurent pour leur liberté et aussi pour la nôtre. Car chez nous, loin des balles qui ensanglantent l’Iran, des associations islamistes sont à l’œuvre pour nous soumettre à la volonté de leur dieu.

Des hijabeuses se mettent en scène sur des stades de foot. D’autres, dans une provocation soigneusement étudiée, marchent dans nos rues en burqa. D’autres encore prennent d’assaut nos piscines en burkini.

Elles sont laides au sens figuré et moral du mot. Si vous voulez savoir où est la laideur, rendez-vous à Trappes. Et si vous aimez la beauté, regardez les images qui nous viennent d’Iran.