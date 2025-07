Made in China : ces puces électroniques compromises qui se retrouvent dans les systèmes d’armement

Made in China

Une enquête révèle comment des microcircuits chinois – parfois contrefaits ou récupérés via des circuits parallèles – se sont infiltrés dans des équipements stratégiques américains et, surtout, dans l’armement russe. Désormais dépendante de composants bon marché venus de Chine, Moscou expose ses drones, missiles et moteurs à d’éventuelles portes dérobées pouvant être activées à distance. Derrière le discours d’« amitié sans limites », cette dépendance technologique pourrait offrir à Pékin un levier inédit sur les capacités militaires russes.