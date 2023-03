Macron : plus dure sera la chute

Dans la dernière enquête d‘opinion publiée par Le Figaro, le président de la République chute de 5 points.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Mais le pire vient un peu plus bas. Les mécontents grimpent en flèche : 64%, dont 46% très mécontents. C’est dire la défiance et le rejet qu’il suscite.

Marine Le Pen tire profit de cette dégringolade : plus 5%. Les Français lui sont gré de son attitude sur la réforme des retraites. Un non ferme et calme. Ce n’est pas le cas de Mélenchon qui passe, à juste titre, pour un gueulard vulgaire et incompétent.

Le problème avec Macron, ce n’est pas sa politique qui parfois est justifiée : c’est Macron lui-même. Quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, il est devenu un mal aimé. Il paye son arrogance et son côté « moi je sais tout ». Il est également desservi par son étiquette de président des riches. Le scandale McKinsey n’a rien arrangé. Par chance pour lui-même, Macron ne pourra pas se représenter en 2027.