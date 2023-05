Macron grimé en Hitler

Des affiches représentant Emmanuel Macron en Hitler ont été placardées dans le centre-ville d’Avignon.

Le président de la République est évidemment critiquable. Et il est, à juste titre, critiqué. Sur Atlantico, nous ne nous en sommes pas privés.

La critique est une chose, la haine en est une autre. Sur certaines pancartes de certains manifestants contre la réforme des retraites, on a vu apparaître des photos de Macron orné de la moustache du Führer. A y regarder de plus près, on peut distinguer 49.3 sur cette moustache. Répétons-le, c’est abject et grotesque. Et pourquoi Macron n’a-t-il pas été grimé en Staline, Mao, Pol Pot ou Kim-Il Sung. Parce que les manifestants sont d’extrême gauche et on ne touche pas aux dictateurs qu’ils aiment tant.

On se permettra de leur faire remarquer que le chancelier du IIIe Reich n’avait absolument pas besoin du 49.3 ou de l’aval du Reichstag. Il l’avait dissous pour pouvoir massacrer et tuer à son aise.

Les pancartes avec Macron doté de la moustache hitlérienne ont un précédent. Il y a de cela quelques années, une gigantesque fresque avec Macron en Hitler avait été peinte sur les murs d’Avignon. Le même « street artist » s’était déjà fait remarquer avec un Macron tenu en laisse par Attali. La façon dont était représenté l’ancien conseiller de Mitterrand ne laissait aucun doute : c’était antisémite ! La justice a été saisie suite à une plainte concernant la pancarte avec le chef de l’Etat grimé en Hitler. Ce n’était pas nécessaire. Car c’est faire beaucoup d’honneur à notre extrême gauche.