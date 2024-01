Macron aurait mieux fait de se taire

Emmanuel Macron a mis en garde contre « toute attitude escalatoire, notamment au Liban ».

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans la banlieue sud de Beyrouth, un drone israélien a pulvérisé la maison de Saleh al-Arouri, un des principaux organisateurs des massacres du 7 octobre. Il est mort et avec lui ses gardes du corps. On en déduira que les agents du Mossad sont présents et actifs dans la capitale libanaise. Cette exécution nécessaire n’a pas été du goût du président de la République. Il a décroché son téléphone pour appeler Benny Gantz, membre du cabinet d’union nationale de l’État hébreu.

Et il a mis en garde contre « toute attitude escalatoire, notamment au Liban ». Escalatoire ? Est-ce bien du français ? Mais ce n’est qu’un point de détail. Concernant le Liban, ce pays n’est plus rien ou plutôt juste un protectorat iranien tenu par le Hezbollah.

Macron affecte de se voir en protecteur du Liban comme du temps du mandat français. A la guerre, on tue et on meurt. Des soldats tombent et des généraux (comme Saleh al-Arouri) meurent aussi. Et c’est encore mieux. Tout autre que Macron aurait félicité les Israéliens pour leur opération.