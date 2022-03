Eric Zemmour, se tient avec des partisans et des alliés sur la scène à la fin d'un rassemblement de campagne sur la place du Trocadéro à Paris, le 27 mars 2022.

On a entendu ça place du Trocadéro …

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Chacune a ses terres de prédilection. Il y a des millions d’années lumières de cela, la gauche, quand elle existait encore, défilait en rang serrés de la République à la Nation. Elle s’immergeait dans les quartiers populaires devenus depuis, et hélas, le royaume des bobos.

La droite, elle, préférait les beaux quartiers. Elle se réunissait place du Trocadéro. On y vit Sarkozy puis Fillon. Passy et Auteuil n’étaient pas loin. Ce sont ces terres que Zemmour a voulu conquérir. Et à son tour, il a tenu meeting au Trocadéro. Là, il a chauffé à blanc la foule considérable de ses partisans. Le discours d’un homme providentiel, d’un chef de guerre.

Et des milliers de voix ont alors crié « Macron assassin » ! Zemmour a laissé faire, laissé dire. Puis, après le meeting et confronté à des réactions indignées, il a fait savoir qu’il n’avait rien entendu. Il n’est pire que celui qui ne veut pas entendre …

Dans le temps, un assassin - ce qu’est supposé être Macron - passait à la guillotine.Mais la peine de mort a été abolie chez nous. Et il est hors de question qu’on puisse la rétablir car elle est inscrite dans la loi européenne qui s’impose aux juridictions nationales.

Voilà qui est bien dommage pour les vindicatifs partisans de Zemmour.En visite à Dijon, Macron a qualifié Zemmour de « candidat malentendant » lui conseillant de se procurer des prothèses auditives. Pour une fois que le chef de l’État fait de l’humour c’est plutôt réussi.