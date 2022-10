Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et son épouse Rose-Marie Devillers arrivent pour un dîner d'État avec le président français et le président italien à l'Elysée, le 5 juillet 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il était invité chez Cyril Hanouna. Une émission où tous les coups sont permis. Y compris les coups bas. Interrogé sur ce qui le différenciait de Sarkozy, il a répondu : "ma femme est plus jolie que Carla Bruni". Estomaqué, Cyril Hanouna a rétorqué : "Carla Bruni est très jolie".



Damrnain ne s’est pas laissé démonter : "vous ne connaissez pas ma femme". Hanouna en a convenu. La femme de Darmanin c’est Rose-Marie Devillers…



Dans cet étrange concours de beauté, on demande à voir les photos. Darmanin aurait pu mieux faire. Dire que sa femme mitonne mieux la blanquette de veau que Carla Bruni qui sait juste préparer des spaghettis. Annoncer que Rose-Marie Devillers est mieux attifée que Carla Bruni qui s’est habillée comme l’as de pique, il n’est pas question de sexisme mais de goujaterie !



Un jour - sait-on jamais - Darmanin s’éloignera du président de la République. Alors il dira peut-être que Rose-Marie Devillers est plus jolie que Brigitte Macron.

