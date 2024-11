Et pendant ce temps-là

L’Ukraine et Gaza ont éclipsé tous les autres conflits de la planète et en voilà 5 conséquences dramatiques

La focalisation sélective de la communauté internationale sur l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien a de graves conséquences. Elle est importante non seulement pour les personnes vivant dans d'autres zones de conflit, mais aussi pour le développement mondial, la paix et les perspectives de mise en place d'institutions fortes et de gouvernements légitimes.