Il est jeune, très jeune : 21 ans. Et il est le plus jeune député de l’Assemblée nationale. Dans une vie antérieure, avant d’être élu donc, il a, de son propre aveu, dealé de la drogue. Continue-t-il encore ?

On pourrait le penser compte tenu de sa sortie : "Lorsque la Chine a attaqué l’Ukraine...”. Il est possible également qu’il soit fâché avec la géographie, n’ayant pas eu le temps de faire beaucoup d’études.

Mais l’hypothèse la plus plausible est qu’il s’agit d’un lapsus confondant la Russie et la Chine. Ces deux états autoritaires ont en effet bien des choses en commun. Mais du côté de chez Mélenchon, on les aime bien...

Si la langue de Louis Boyard a fourché, la responsabilité en revient à Mélenchon qui ne cesse de vanter les mérites de la Chine. Le mot “Chine”, a force d’être répété, est ainsi entré dans la tête du jeune Louis Boyard.