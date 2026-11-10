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Arthur Mensch, cofondateur et PDG de Mistral, société française spécialisée dans l'intelligence artificielle, arrive au palais de l'Élysée à Paris le 8 septembre 2026 pour un dîner d'État organisé par le président français Emmanuel Macron en l'honneur du président sud-coréen Lee Jae Myung.
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POINT DE VUE

10 novembre 2026

Loi Darcos : la France s’apprête à pénaliser l’IA qui a pourtant choisi... l'hexagone

Le patron de Mistral AI, Arthur Mensch, l’a dit sans détour : la proposition de loi Darcos, qui instaure une présomption d’utilisation des œuvres par les fournisseurs de modèles d’IA, pèsera dans ses choix d’implantation. Alors que les députés s’apprêtent à examiner le texte, Anaël Baulard redoute qu’il frappe d’abord ceux qui entraînent leurs modèles en France, et plaide pour une contribution européenne appliquée à tous, plutôt qu’une multiplication des contentieux.

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Arthur Mensch , Intelligence Artificielle , IA , plagiat , vol , propriété intellectuelle , œuvres , data center , loi Darcos , réglementations , France

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A PROPOS DES AUTEURS
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Anaël Baulard

Anaël Baulard est ingénieur d’affaires international cleantech, ex-consultant chez Schneider Electric.

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