POINT DE VUE

Loi Darcos : la France s’apprête à pénaliser l’IA qui a pourtant choisi... l'hexagone

Le patron de Mistral AI, Arthur Mensch, l’a dit sans détour : la proposition de loi Darcos, qui instaure une présomption d’utilisation des œuvres par les fournisseurs de modèles d’IA, pèsera dans ses choix d’implantation. Alors que les députés s’apprêtent à examiner le texte, Anaël Baulard redoute qu’il frappe d’abord ceux qui entraînent leurs modèles en France, et plaide pour une contribution européenne appliquée à tous, plutôt qu’une multiplication des contentieux.