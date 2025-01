Polémique

L’offensive de Donald Trump sur le Groenland a une vraie rationalité géopolitique. Mais sa manière de le faire a un défaut tout aussi réel

En 2019, Donald Trump a proposé pour la première fois d’acheter le Groenland, mais il a été largement ridiculisé et n’a pas donné grand-chose, à part l’annulation d’une visite d’État au Danemark. Six ans plus tard, la nouvelle « offre » de Trump pour la plus grande île du monde est de nouveau sur la table.