BONS DEBUTS POUR ZIDANE

Ligue des nations : France/Belgique : 4/1 Les Bleus renversent la situation, en la retournant !

Voyez comme vous êtes... Parce que le passé vous semble intemporel et parce que quatre malheureux matchs ont été joués en Ligue des nations, vous voulez déjà établir un bilan et des comparaisons... Tsss, vous êtes bien les enfants de votre époque... Mais puisque je suis payé une somme indécente pour répondre à vos attentes, je me jette à l'eau.