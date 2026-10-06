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Le milieu de terrain français Michael (n° 11, à gauche) célèbre avec l'attaquant français Désiré Doué (n° 20) après avoir marqué le quatrième but de son équipe lors du match de football du groupe A1 de la Ligue des Nations de l'UEFA entre la France et la Belgique au Stade de France à Saint-Denis, au nord de Paris, le 5 octobre 2026.
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BONS DEBUTS POUR ZIDANE

6 octobre 2026

Ligue des nations : France/Belgique : 4/1 Les Bleus renversent la situation, en la retournant !

Voyez comme vous êtes... Parce que le passé vous semble intemporel et parce que quatre malheureux matchs ont été joués en Ligue des nations, vous voulez déjà établir un bilan et des comparaisons... Tsss, vous êtes bien les enfants de votre époque... Mais puisque je suis payé une somme indécente pour répondre à vos attentes, je me jette à l'eau.

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MOTS-CLES

sport , Football , match , France , Belgique , victoire , Zinédine Zidane , Zizou , entraîneur , Michael Olise , Désiré Doué , quadruplé , renversement

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 