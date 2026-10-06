BONS DEBUTS POUR ZIDANE
6 octobre 2026
Ligue des nations : France/Belgique : 4/1 Les Bleus renversent la situation, en la retournant !
Voyez comme vous êtes... Parce que le passé vous semble intemporel et parce que quatre malheureux matchs ont été joués en Ligue des nations, vous voulez déjà établir un bilan et des comparaisons... Tsss, vous êtes bien les enfants de votre époque... Mais puisque je suis payé une somme indécente pour répondre à vos attentes, je me jette à l'eau.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.