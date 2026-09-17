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Un homme se tient à côté d'une affiche montrant des robots imitant les expressions humaines, produite par Shenzhen Xiaoquan Technology, lors du Salon international des applications de l'IA et de l'innovation en robotique à Pékin, le 18 mars 2026.
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PART D'HUMANITE

17 septembre 2026

L’IA peut parfois se révéler plus réconfortante qu’un être humain et cette étude montre pourquoi 

Et si une intelligence artificielle pouvait parfois mieux nous réconforter qu’un être humain ? Une étude menée par des chercheurs des universités de Manchester et de Durham montre que les réponses générées par l’IA peuvent être perçues comme plus empathiques et plus réconfortantes dans certaines situations. Une efficacité qui tiendrait notamment à sa capacité à proposer un soutien concret, sans pour autant remplacer la dimension personnelle et relationnelle du soutien humain.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , nouvelles technologies , innovation , Succès , échec , atouts , humains , êtres humains , recherche , science , réconfort , réconfortante , Humanité , relations

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Belen Lopez-Perez

Belen Lopez-Perez est maître de conférences en psychologie à l'Université de Manchester.

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Sarah A. Walker

Sarah A. Walker est professeure adjointe en psychologie de l'éducation à l'Université de Durham.

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