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L’IA peut parfois se révéler plus réconfortante qu’un être humain et cette étude montre pourquoi

Et si une intelligence artificielle pouvait parfois mieux nous réconforter qu’un être humain ? Une étude menée par des chercheurs des universités de Manchester et de Durham montre que les réponses générées par l’IA peuvent être perçues comme plus empathiques et plus réconfortantes dans certaines situations. Une efficacité qui tiendrait notamment à sa capacité à proposer un soutien concret, sans pour autant remplacer la dimension personnelle et relationnelle du soutien humain.