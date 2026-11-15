INTELLIGANCE ARTIFICIELLE

L’IA, moteur absolu de la découverte scientifique

En résolvant deux problèmes de physique théorique restés ouverts depuis des décennies et en formalisant le théorème de Fermat en onze jours, les agents Claude d’Anthropic illustrent les nouvelles capacités de l’intelligence artificielle dans la recherche. Mais ces performances annoncent-elles une révolution de la découverte scientifique ?