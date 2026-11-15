INTELLIGANCE ARTIFICIELLE
15 novembre 2026
L’IA, moteur absolu de la découverte scientifique
En résolvant deux problèmes de physique théorique restés ouverts depuis des décennies et en formalisant le théorème de Fermat en onze jours, les agents Claude d’Anthropic illustrent les nouvelles capacités de l’intelligence artificielle dans la recherche. Mais ces performances annoncent-elles une révolution de la découverte scientifique ?
13 min de lecture
Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.
Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".
Thomas Widemann est membre de l’Académie internationale d’astronautique et planétologue à l’Observatoire de Paris / PSL.
Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.
Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".
Thomas Widemann est membre de l’Académie internationale d’astronautique et planétologue à l’Observatoire de Paris / PSL.