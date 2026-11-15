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Un mannequin devant le logo d'Anthropic, société américaine spécialisée dans la sécurité et la recherche en intelligence artificielle, lors d'une séance photo à Paris le 13 février 2026.
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INTELLIGANCE ARTIFICIELLE

15 novembre 2026

L’IA, moteur absolu de la découverte scientifique

En résolvant deux problèmes de physique théorique restés ouverts depuis des décennies et en formalisant le théorème de Fermat en onze jours, les agents Claude d’Anthropic illustrent les nouvelles capacités de l’intelligence artificielle dans la recherche. Mais ces performances annoncent-elles une révolution de la découverte scientifique ?

Photo of Thomas Ambot
Photo of Jérôme Clech
Photo of Thomas Widemann
Thomas Ambot Go to Thomas Ambot page , Jérôme Clech Go to Jérôme Clech pageetThomas Widemann Go to Thomas Widemann page

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MOTS-CLES

High-tech , nouvelles technologies , innovations , science , recherche , découvertes scientifiques , travaux , Intelligence Artificielle , chercheurs , atouts , physique théorique , puissance de calcul , théorème , avancées , progrès , progrès scientifiques , moteur

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Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Ambot

Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.

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Jérôme Clech
Polytechnicien

Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".

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Thomas Widemann

Thomas Widemann est membre de l’Académie internationale d’astronautique et planétologue à l’Observatoire de Paris / PSL.

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