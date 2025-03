Voyages lointains

L’exploration et la colonisation d’autres planètes requerront tôt ou tard l’édition du génome humain

Lorsqu'on envisage l'implantation humaine sur la Lune, sur Mars et au-delà, on accorde une grande importance aux temps de trajet, à l'alimentation et aux risques radiologiques. Mais nous serons sans aucun doute confrontés à un environnement hostile dans l'espace lointain, et certains penseurs ont évoqué la modification du génome comme un moyen de garantir que les humains puissent supporter ces conditions extrêmes lors de leurs explorations plus lointaines du système solaire.